Valdecilla, 11º en el ránking de los 100 mejores hospitales españoles del Monitor de Reputación Sanitaria

La mejor posición de su serie histórica en esta clasificación

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha ascendido al puesto 11 en el ránking de los 100 mejores hospitales españoles elaborado por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). Así, ha conseguido su mejor puesto desde los inicios de esta clasificación, que este año cumple su décimo aniversario y sirve de referencia en el sector.

Para realizar este ránking, el MRS evalúa indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, y recoge las valoraciones de más de 6.000 profesionales de la medicina, la enfermería y la gerencia de los hospitales, directivos de empresas farmacéuticas, la administración pública sanitaria, asociaciones de pacientes y periodistas especializados en sanidad.

Además, con motivo del décimo aniversario del MRS, se han entregado en Madrid los galardones acreditativos a los representantes de los hospitales que han quedado en las 15 primeras posiciones, en las que Valdecilla figura solo por detrás de centros públicos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Así, el orden de los 15 primeros puestos del MRS es el siguiente: Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), Hospital Clínic (Barcelona), Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), Hospital Universitari Vall D'Hebron (Barcelona), Hospital Universitari i Politecnic La Fe (Valencia), Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Hospital Universitario Puerta del Hierro Majadahonda (Madrid), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), Hospital Clínico San Carlos (Madrid), Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Hospital Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla), Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo).

La posición obtenida por Valdecilla en este ránking es mejor que la del año pasado e iguala la mejor de la serie histórica completa: 11º puesto en el ránking (2024), 12º (2023), 14º (2022), 23º (2020 y 2021), 35º (2019), 24º (2018), 16º (2017), 27º (2016), 11º (2015), 15º (2014).

Según el Monitor de Reputación Sanitaria, esta mejora en el listado de los mejores hospitales públicos nacionales viene precedida por los buenos resultados que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha obtenido en los premios 'Best in Class' 2024 entregados la semana pasada, donde obtuvo el galardón al Mejor Hospital Público de Complejidad Alta y el Premio New Medical Economics al Hospital Público con Mejor Gestión.