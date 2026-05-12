Valdecilla acogería casos sospechosos asintomáticos de hantavirus, pero sintomáticos y positivos irían a Madrid

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander acogería casos sospechosos por hantavirus, si en algún momento se detectaran en Cantabria y fueran asintomáticos, pero aquellos con síntomas o los positivos irían al Gómez Ulla de Madrid.

Así lo ha confirmado este martes, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Salud, César Pascual, tras publicarlo El Diario Montañés.

Pascual ha explicado que el protocolo aprobado el pasado viernes por la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, "define perfectamente lo que tenemos que hacer" y "hasta dónde podemos llegar".

Así, ha indicado que si fueran casos de sospecha asintomáticos, como ha ocurrido en Alicante o Barcelona, los afectados serían hospitalizados en Valdecilla, donde se les harían pruebas PCR, pero si tuvieran síntomas o se declarasen enfermos, el protocolo "dice que tiene que ir al Gómez Ulla" de Madrid para la cuarentena. "No se puede pasar en ningún otro sitio", ha indicado Pascual.

El consejero de Salud ha llamado a la "tranquilidad" de la población porque "tampoco estamos en una situación epidémica ni nada parecido".

"En cualquier caso, si se localizase a alguien que hubiera estado en contacto con alguien del barco (el crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus Andes) o cualquier cosa, el protocolo define perfectamente lo que tenemos que hacer en Cantabria y hasta dónde podemos llegar", ha reiterado.

Pascual ha indicado que Cantabria no adoptará ninguna medida especial frente al hantavirus, tampoco en centros de mayores, porque "en principio no hay ningún riesgo". "Tranquilidad", ha pedido el consejero.

Según ha indicado, el mecanismo de transmisión son ratas de América del Sur, "no de aquí". "Aunque por aquí puede haber alguna rata no transmite el hantavirus", ha apuntado.

También ha subrayado que provenir de Sudamérica "no es un riesgo". "Ushuaia es un centro turístico mundial y la gente va allí en invierno a esquiar y en verano a ver pingüinos y no pasa absolutamente nada", ha dicho.

Además, ha indicado que el hantavirus se concentra "en determinadas zonas" de Sudamérica donde la rata que lo transmite está presente. "No vayamos a alarmar que el que viene de Argentina o de Chile tiene riesgo, porque los riesgos se concentra en determinadas zonas donde la presencia de este virus es endémica", ha añadido.

También ha puesto de relieve que la transmisión "persona a persona" es por contacto "muy cercano" y durante "mucho tiempo". "No vale con un simple contacto, sino que las distancias tienen que ser muy cercanas, un metro y más de media hora de contacto", ha detallado.

Además, ha comentado que existe una versión europea del virus que se da en el norte de Europa pero en este caso "no se transmite a humanos y es distinta".

Pascual ha realizado estas declaraciones a la prensa antes de asistir a la Comisión de Coordinación Sociosanitaria junto a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.