Valdecilla, finalista en 18 candidaturas de los Premios BIC, incluyendo Mejor Hospital

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha obtenido 18 candidaturas finalistas en los Premios Best in Class (BIC) a la excelencia sanitaria, incluyendo la de Mejor Hospital de Alta Complejidad y la de Mejor Proyecto de Humanización al proyecto 'Mentte. Mentoría terapéutica para adolescentes'.

Estos premios, que se entregarán el próximo 17 de noviembre en Madrid, están organizados por la cabecera Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y son los que cuentan con un mayor prestigio en el mundo sanitario, ha informado este jueves el Gobierno.

Así, Valdecilla llega a esta cita como finalista --lo que significa posicionarse como uno de los mejores centros del país-- en las categorías de Mejor Hospital de Alta Complejidad, Mejor Servicio de Cardiología, Dermatología, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva / UCI, Microbiología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y Salud Mental y Urgencias, y también a Mejor Unidad de del Dolor, de Esquizofrenia, de Hipertensión Pulmonar, de Patología Digestiva y de VIH/SIDA.

En la última edición, Valdecilla se alzó con el BIC al Mejor Hospital de Alta Complejidad tras haber quedado 12 años como finalista en esta categoría, otros tres premios 'Best in class' en las categorías de Mejor Servicio/Unidad de Cardiología, Enfermedades Infecciosas y VIH/SIDA, un BIC 5 estrellas al Servicio de Reumatología por haber ganado el distintivo tres veces consecutivas, y tres menciones de honor a la Unidad del Dolor, al Servicio de Neurología y a la Unidad de Cefaleas.

Los ganadores de este año se conocerán el próximo 17 de noviembre en un evento que tendrá lugar en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid y a la que asistirá una delegación de profesionales de Valdecilla.