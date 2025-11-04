Valdecilla pone en marcha la hospitalización pediátrica domiciliaria

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha puesto en marcha la hospitalización pediátrica domiciliaria, un innovador modelo asistencial que permitirá que niños que necesiten atención hospitalaria puedan recibir el tratamiento en su hogar.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la atención sanitaria de la población pediátrica de Cantabria que precise atención hospitalaria y evitar los "riesgos e inconvenientes" que conlleva una estancia prolongada en el hospital, ha indicado el Ejecutivo.

La nueva modalidad se enmarca en la apuesta del Hospital por humanizar la asistencia y optimizar los recursos sanitarios. "Siempre que sea posible, el mejor lugar para un niño es su casa y con esta modalidad acercamos el hospital al hogar, garantizando la misma seguridad clínica y ofreciendo un entorno más favorable para su recuperación", ha subrayado la jefa del Servicio de Pediatría del HUMV, María Jesús Cabero.

La hospitalización pediátrica domiciliaria está inicialmente dirigida a pacientes con patologías agudas que estén clínicamente estables pero que precisen un seguimiento en casa (infección respiratoria o infección del tracto urinario en lactantes mayores de tres meses).

El modelo arrancó en septiembre en su fase piloto, aunque la previsión es incluir a niños con enfermedades crónicas, pacientes frágiles (monitorización cardiorrespiratoria o ventilación mecánica y oxigenoterapia) y, en fases sucesivas, a pacientes neonatales.

El programa permite que los menores se recuperen en su entorno familiar, lo que contribuye a mejorar su bienestar emocional, reducir el riesgo de infecciones hospitalarias y facilita la conciliación de la vida familiar y laboral de los cuidadores principales.

Según ha apuntado el director gerente del HUMV, Félix Rubial, la puesta en marcha de la hospitalización domiciliaria pediátrica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla representa "un paso decisivo en la consolidación de un modelo asistencial más humano, flexible y centrado en las necesidades reales de las familias".

Esta iniciativa se integra en la apuesta estratégica de Valdecilla orientada a extender la atención más allá de las paredes del hospital, acercando los cuidados especializados al domicilio siempre que resulte seguro y clínicamente viable.

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El servicio estará disponible todos los días de la semana en horario diurno (hasta las 21.00 horas), con visitas presenciales diarias y seguimiento telefónico permanente.

El equipo asistencial está formado por pediatras y personal de enfermería especializado, en coordinación con Atención Primaria y otras especialidades hospitalarias cuando sea necesario.

La selección de pacientes se realizará siguiendo criterios clínicos (diagnóstico definido con una evolución previsible, necesidad de cuidados de rango hospitalario, paciente estable y con evolución favorable tras el inicio del tratamiento hospitalario) y sociales (voluntariedad del paciente/cuidador, existencia de un cuidador principal responsable y entrenado antes del ingreso) que garanticen tanto la seguridad del menor como la adecuación del entorno familiar para recibir el tratamiento.

La hospitalización domiciliaria comenzó el pasado 22 de septiembre con una fase piloto que se prolongará durante los próximos tres meses, y se centra en atender a los pacientes agudos. Tras su evaluación, está previsto ampliar de forma progresiva el número de pacientes y los perfiles clínicos atendidos.

Con la puesta en marcha de este proyecto, Valdecilla se suma a los hospitales de referencia en España que ya cuentan con unidades de hospitalización pediátrica domiciliaria en otras comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o El País Vasco, "posicionando a Cantabria en la vanguardia de un modelo asistencial que, apuesta por una atención más cercana, segura y humana" para los más pequeños.