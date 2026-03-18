Vecinos de Puertochico piden ayuda económica ir a los tribunales para paralizar el proyecto del McDonal's - VECINOS DE PUERTOCHICO

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del Mercado de Puertochico, junto a la AAVV del Ensanche, están recabando financiación ciudadana para acudir a los tribunales con el objetivo de paralizar el proyecto de instalación de un McDonal's en el mercado.

Una decisión que fundamentan en la "falta de transparencia, participación, escucha, adecuación a la Ordenanza municipal de Mercados, quebranto histórico-patrimonial y deficiencias técnicas insalvables que conlleva el proyecto de Baika de introducir una multinacional de comida rápida en el Mercado".

En un comunicado, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha recordado que presentó varias alegaciones que afectan a elementos "sustanciales" del proyecto y ponen de manifiesto lo que a su juicio son "incumplimientos relevantes".

Entre ellos, cita el de la Ordenanza Municipal de Mercados, "al permitir que el McDonald's disponga de un espacio cinco veces mayor que el resto de los comerciantes"; en el mantenimiento de la estética y la identidad de un mercado local, "sustituyéndola por la imagen de una cadena de comida rápida, en un entorno compartido con una biblioteca y un centro cultural"; o en las distancias de la salida de humos.

También aduce incumplimiento del proyecto de licencia de actividad, porque, según señala, "carece de la memoria acústica pertinente"; así como en las medidas contra incendios y en las salidas de emergencia.

Todas las alegaciones del colectivo han sido rechazadas por el Ayuntamiento, "sin que hayamos recibido aclaración ni subsanación de ninguna de ellas". Esta "situación de indefensión" que sufren les "obliga a iniciar la vía judicial para esclarecer todos estos incumplimientos y defender el interés general".

Al respecto, explican que "defender nuestros derechos tiene un coste aproximado de 8.000 euros". "Con la ayuda de todos, podemos conseguirlo. Cualquier aportación económica, por pequeña que sea, nos acerca al objetivo", señalan, por lo que animan a realizar contribuciones económicas "que nos permita iniciar este proceso".

Por otra parte, informan que este martes se retiró finalmente la pancarta reivindicativa 'Gema, de Mercado de Barrio a preafter no da Igual' --que colgaba de un edificio y que inicialmente pensaban quitar el pasado sábado aunque no fue posible por el mal tiempo-- "tras la persecución y amenazas a los que nos ha sometido el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander".