Vecinos de Ruesga piden que se denieguen los permisos de las plantas de baterías y el polígono eólico Sierra de Sel

Cueva en Ruesga - TURISMO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Ruesga han solicitado al Gobierno de Cantabria que deniegue los permisos necesarios para ejecutar las dos plantas de baterías BESS en Fuente las Varas y el polígono eólico Sierra de Sel debido a su "afectación al patrimonio kárstico de la zona".

En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Cuevas y el Karst declarado por la UNESCO, el 13 de septiembre, los vecinos han defendido que esta zona "debería tener una protección máxima debido a la importancia que tiene su mundo subterráneo al nivel internacional".

"Todos los años, espeleólogos de todo el mundo vienen a explorar las cuevas de la zona; permitir cualquier trabajo a gran escala que podría afectar al subsuelo es inadmisible", han valorado.

En su escrito, los vecinos expresan su preocupación por la conservación del suelo kárstico y el mundo subterráneo local debido a estos tres "macroproyectos" energéticos propuestos en suelo kárstico y ruegan al Gobierno de Cantabria que tenga en cuenta "la importancia" del mundo subterráneo y el exokarst donde se ubicarían y deniegue los permisos necesarios para ejecutarlos.

Según la UNESCO, estos entornos, formados a lo largo de milenios por la lenta disolución de rocas solubles, "albergan una biodiversidad subterránea única, archivos geológicos irremplazables y largos registros de la historia y la cultura humanas".

Los vecinos explican, respecto a las plantas de almacenamiento energético BESS propuestas en Fuente las Varas, que el BESS Cantabria 1 actualmente se encuentra en estado de información pública y se podrán hacer alegaciones durante los 20 días tras su publicación en elBoletín Oficial de Cantabria (BOC).

Han señalado que las alegaciones del Matienzo Caves Project para el BESS Solórzano indican que los estudios del Gobierno de Cantabria sobre el proyecto no identifican la afectación al subsuelo.

La subestación y BESS Solórzano se encuentran encima de cuevas del sistema de Cuatro Valles y el agua subterránea de allí entra en Los Boyones (ETAP Alto de la Cruz). "No está claro cómo estos proyectos podrían afectar a las cuevas ni al agua subterránea", apuntan.

Además, el poljé de Matienzo, ubicado justo al sur de los proyectos propuestos, ha sido reconocido al nivel nacional como Lugar de Interés Geológico número 59001.

Pero la afectación al karst no solo se refiere al subsuelo ya que, según los vecinos, las obras propuestas para el polígono eólico Sierra de Sel "provocarían un impacto enorme" en el exokarst del Picón Rubrillo y la Sierra de Sel. "Cualquier obra de excavación y relleno o de nivelación en un terreno kárstico es irreversible y el paisaje no puede recuperarse", abundan.

Además, las obras mencionadas en los proyectos propuestos en Ruesga incluyen la ampliación de caminos, la nivelación del terreno y la construcción de plataformas y "suponen la destrucción de accidentes geográficos como las dolinas y los lapiaces, junto con la biota; se alteran los patrones de drenaje tanto en la superficie como en las profundidades del subsuelo; y la fauna única de las cuevas se ve afectada por los sedimentos arrastrados y la posible contaminación".

Teniendo en cuenta estos aspectos, consideran que el Gobierno de Cantabria "no está protegiendo adecuadamente el rico patrimonio kárstico de la zona" e insisten en que el Ejecutivo regional debería denegar los permisos tanto a los dos proyectos BESS (BESS Cantabria 1 y BESS Solórzano) como al PE Sierra de Sel "para así garantizar la protección de nuestro patrimonio subterráneo".

"En el caso de otorgar los permisos necesarios para construir en esta zona kárstica, el Gobierno de Cantabria será el responsable de haber permitido su destrucción", advierten.