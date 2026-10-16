Los vecinos de Valdeolea están "consterandos y en shock" tras el doble crimen de Mataporquera

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de octubre de 2026, en Mataporquera, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del municipio cántabro de Valdeolea están "consternados" y "en shock" tras el doble crimen ocurrido esta pasada madrugada en la localidad de Mataporquera, donde han matado a dos jóvenes hermanastros, de 24 y 26 años, y un vecino suyo, de 52 años, ha sido detenido a primera hora como presunto autor de ambas muertes.

El sospechoso, sin parentesco con las víctimas, cuenta con numerosos antencedentes y después de ser arrestado por la Guardia Civil ha ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Precisamente, los habitantes de Valdeolea, en el sur de la región y con cerca de un millar de ciudadanos censados, están a la espera y pendientes de la investigación de la Benemérita y de que se esclarezca el suceso de Mataporquera, que concentra a más de la mitad de la población del municipio.

Su alcalde, Fernando Franco, ha indicado a Europa Press que en el Ayuntamiento están valorando la adopción de medidas tras lo sucedido, como la posible declaración de luto oficial o la convocatoria de concentraciones, ha comentado.

Por lo demás, y a propósito del incidente confirmado por el instituto armado en la tarde del jueves entre el supuesto agresor y las víctimas -que han perdido la vida tras ser atacadas por arma blanca al parecer por una discusión-, el regidor ha señalado a esta agencia que él no tenía constancia de este altercado, aunque sí le han llegado comentarios de que se había producido tal extremo.

De todos modos, ha manifestado desconocer una situación previa entre los tres implicados que pudiera hacer pensar en un desenlace como el que se ha producido esta jornada, en el rellano del portal de un edificio de la calle Libertad donde residían los jóvenes fallecidos, que no eran del pueblo.

HECHOS

La doble agresión ha ocurrido sobre las 4.30 horas, cuando la Guardia Civil fue alertada de una pelea en esa vía, y el presunto autor ha sido localizado y detenido en su domicilio a las 8.30 horas.

Al llegar al lugar de la agresión, los agentes se encontraron a dos hombres heridos por arma blanca, uno en la calle, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y que posteriormente fue trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. El otro estaba en la entrada de su domicilio, donde también murió.

Los efectivos encontraron allí un arma blanca con restos de sangre que fue intervenida para su análisis, para determinar si fue la utilizada en el ataque. También averiguaron la identidad del presunto autor e iniciaron la búsqueda. Al sospechar que estaba en su domicilio, establecieron un dispositivo en torno a al edificio. Pasadas las 8.30 horas, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil entró en la vivienda, donde localizó y detuvo a este hombre. Hasta el lugar se había desplazado también un negociador del Cuerpo por si fuera necesaria su intervención. La investigación continúa.