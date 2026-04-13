La VII edición de Santander Escénica ofrecerá 19 experiencias artísticas para conectar con el teatro y la danza - FSC

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de Santander Escénica ofrecerá 19 experiencias artísticas para conectar con el teatro y la danza de la ciudad de abril a junio.

La programación del ciclo se ha presentado este lunes en Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, la directora de la FSC, Almudena Díaz, la creadora de la imagen gráfica, Nikolina Radulovic; y varios representantes de las compañías participantes.

Santander Escénica es una de las iniciativas que forman parte de las propuestas propias de la FSC y como en anteriores ocasiones, cuenta con una subvención de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y con la colaboración de una red de espacios públicos que acogen los espectáculos.

Este año, el ciclo llegará a las instalaciones del Centro Cívico Juan de Santander, el Centro Cívico Tabacalera, el Paraninfo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Paraninfo de la Magdalena.

Las piezas de este año no han sido programadas en ninguna de las dos últimas ediciones del ciclo y fueron seleccionadas, por primera vez, por una comisión de profesionales del sector que valoró la calidad artística, la diversidad de lenguajes, la adecuación presupuestaria y las necesidades de producción de cada trabajo presentado.

Como novedad, las invitaciones estarán disponibles siete días antes de cada actuación. Así, las entradas para asistir al primer espectáculo del ciclo, programado el lunes 20 de abril, se pueden reservar -desde hoy- a través de Eventbrite (santandercreativa.eventbrite.com) y llamando al 942 34 07 63.

El ciclo mantiene la esencia de otras ediciones: ofrecer a la ciudadanía una amplia muestra del talento y el trabajo de las compañías locales profesionales viajando entre la comedia y la tragedia, conectando con el arte de la magia y el mimo; y adentrándose en el lenguaje de la danza contemporánea, el clown y el teatro musical.

Un circuito diverso que se extenderá durante las próximas semanas y que siempre exhibirá las propuestas en lunes, martes y miércoles. En concreto, se podrán ver 16 piezas pensadas para público adulto a las 19 horas y tres para público familiar a las 18 horas.

El ciclo comenzará el lunes 20 de abril a las 19 horas en el Centro Cívico Juan de Santander con la compañía Ruth Garreta y su espectáculo 'Oumuamua 2.0', una comedia pensada para público adulto y juvenil que apuesta por el clown.

El martes 21 de abril, también a las 19 horas en Juan de Santander, La Machina Teatro compartirá con el público 'Ecos en el fango', una obra para espectadores a partir de 12 años que explora la violencia machista en el ámbito familiar.

Al día siguiente, a las 18 horas, el ciclo se trasladará a Tabacalera con la propuesta para público familiar (a partir de 2 años) que llevará a escena El Café de las Artes Teatro titulada 'El inolvidable viaje de Nana'.

El Centro Cívico Juan de Santander recibirá de nuevo las propuestas de este circuito el lunes 27 de abril a las 19 horas gracias a la compañía Rita Cofiño Producciones Escénicas y la pieza '25 vacas', de la dramaturga cántabra Maije Guerrero, para público adulto.

Edy Ansejo & Co mostrará el martes 28 de abril a las 19 horas en el Paraninfo de la UIMP, 'Cucarachas', un thriller psicológico de alta intensidad dramática que indaga en la culpa, el poder y la identidad a través de un duelo interpretativo sostenido entre dos personajes. A partir de 16 años.

La programación de abril finalizará el miércoles 29 a las 19 horas en el Paraninfo de La Magdalena con 'WoooW', de Nando Caneca, una pieza para público general que mezcla circo, magia, teatro e improvisación.

lunes 4 de mayo a las 19 horas, el ciclo recalará de nuevo en el Paraninfo de la UIMP con el espectáculo 'Atra bilis' de la compañía Hilo Producciones, que presenta una comedia negra, feroz, brillante y dinámica dirigida a espectadores a partir de 15 años.

Quásar Teatro se instalará el martes 5 de mayo a las 19 horas en el Centro Cívico Juan de Santander para compartir con el público adulto 'La maladie de la mort', una novela corta de la dramaturga y directora de cine francés Marguerite Duras publicada en la colección erótica La sonrisa vertical.

El miércoles 6 de mayo a las 19 horas, Espacio Espiral exhibirá en el Paraninfo de la UIMP 'Leyenda, dirigida a espectadores a partir de 12 años, inspirada en los textos de la obra 'Así que pasen cinco años' del poeta Federico García Lorca.

El público familiar (a partir de 3 años) podrá ver el lunes 11 de mayo a las 18 horas en el Paraninfo de La Magdalena 'El dragón, la princesa y el caballero por sorpresa. La leyenda del Culebre', de Arte en Escena. Un espectáculo ágil y divertido que nos devuelve a los "títeres de cachiporra".

Al día siguiente, el martes 12 de mayo a las 19 horas, el ciclo regresará a la UIMP con 'Antígona Lex', de The Santa Rosa Co., una propuesta contemporánea basada en el clásico de Sófocles.

El miércoles 13 de mayo a las 19 horas en el Paraninfo de la Magdalena, Yolanda G. Sobrado presentará 'Vientos del sur', una pieza para público adulto sobre la fuerza del flamenco, la diversidad de sus ritmos y la musicalidad en directo.

La tercera de las propuestas dirigidas a público familiar (en concreto a partir de 2 años) podrá verse el lunes 18 de mayo a las 18 horas también en el Paraninfo de la Magdalena gracias a Escena Miriñaque y su espectáculo de danza-teatro 'En la casita Klimt'.

El martes 19 de mayo a las 19 horas en el Paraninfo de la UIMP llegará el turno de la compañía José Piris & Mimox Teatro y 'Más allá de las palabras', un espectáculo de teatro gestual que combina el arte del mimo moderno, el juego del clown y el juglar contemporáneo.

El miércoles 20 de mayo a las 19 horas y también en la UIMP, la compañía Babirusa Danza bailará 'El vacío que llena"' un solo de danza contemporánea pensado para público adulto.

Adrián Alonso Producciones mostrará el martes 26 de mayo a las 19 horas en el Centro Cívico Juan de Santander su nuevo trabajo, 'Bárbara, el musical', una adaptación de la comedia musical de la directora Mar Galera, inspirada en la obra teatral 'Las criadas' de Jean Genet.

La compañía Delinfame presentará el miércoles 27 de mayo a las 19 horas en el Paraninfo de la UIMP su obra 'Remanso de paz', una comedia basada en hechos reales que plantea un mundo actual sin raíz, un mundo que ha perdido el anclaje con la tierra.

En junio, el lunes día 1 a las 19 horas, el público podrá ver en Tabacalera 'La decadencia', de Rebeca García y Jaime Peña (JPEGr), un solo de danza de 45 minutos de duración que intenta trasladar el cuerpo a un contexto político o, por el contrario, llevar el contexto político al cuerpo.

Por último, el martes 2 de junio a las 19 horas en el Centro Cívico Juan de Santander, Trueba & Trueba exhibirá 'Macho', una experiencia teatral participativa que a través de recuerdos íntimos, humor incómodo y momentos de participación directa de los asistentes desmonta el mito del "macho alfa".