Vox y Cs piden una comisión de investigación sobre carreteras y explicaciones al PP por no apoyarla

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto (Vox y Ciudadanos) ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la trama de las carreteras y han pedido al Partido Popular que explique por qué no la apoya cuando se trata de un caso "tan flagrante" de corrupción, por "decenas de miles de euros", y que además, en su opinión, no es más que "la punta del iceberg" de un asunto que podría extenderse a otros departamentos del Gobierno y que dudan que "no supiera nadie".

Lo han hecho en una rueda de prensa conjunta de los portavoces de Vox, Cristóbal Palacio, y Ciudadanos, Félix Álvarez, una vez que la iniciativa no ha superado la mesa parlamentaria por falta de apoyos, que en su opinión deberían provenir del PP, y que "incomprensiblemente" no lo ha hecho cuando los populares piden una comisión similar para el caso Mediador.

"Nos preocupa enormemente ese silencio cómplice del PP", han señalado, y consideran que deben ser los populares con su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, al frente, quienes lo expliquen porque la razón que barajan en el Grupo Mixto es que el PP "esté intentando nadar y guardar la ropa no vaya a ser que después de mayo tengan que llegar a acuerdos con el PRC para repetir los gobiernos de final del XX".

Con todo, han asegurado que están dispuestos a llegar "donde haga falta" para que se cree la comisión, y que seguirán insistiendo en ahondar en la trama a través de preguntas, comparecencias y todo lo que puedan hacer "a nivel parlamentario" para "aclarar la situación", ayudar desde la perspectiva política a la investigación judicial y exigir responsabilidades políticas.

Ambos diputados han comparecido minutos después de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), anunciara que ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa, por este caso de corrupción, porque, aunque según el jefe del Ejecutivo "no ha tenido absolutamente nada que ver" en la trama, "los controles" sobre el funcionario implicado en las contrataciones irregulares en Obras Públicas "han fallado".

Palacio ha comenzado expresado su enorme sorpresa porque Revilla haya reconocido que fue avisado de la intervención policial en la Consejería de Obras Públicas antes de que se produjese por parte de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE). "No entendemos cómo en un Estado del Derecho la delegada del Gobierno avise al presidente del Gobierno para que a su vez, como él ha explicado, avise al consejero de Obras Públicas, de que se va a intervenir e investigar en su sede".

Para el diputado, se trata de un hecho "absolutamente irregular que ha podido alterar las diligencias practicadas tanto en la Consejería como en el resto de los investigados. Y es muy grave porque el efecto sorpresa se pierde".

Por otra parte, en su opinión el Gobierno PRC-PSOE "se equivoca" al poner el foco exclusivamente en el funcionario pero "acierta" al extender las responsabilidades a las personas jurídicas implicadas, las empresas constructoras y los constructores.

"Si asumimos que hay una presunta trama corrupta que afecta a unos corruptores, que son los empresarios, y hasta el momento a un funcionario corrupto, tenemos que plantearnos si estas empresas han corrompido más tejido institucional que el de la Consejería de Obras", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que en esta fase de la instrucción, el juzgado ha puesto el foco "exclusivamente" hasta el momento en la actuación de un funcionario, que se relacionaba con empresas "corruptas". "Pero estadísticamente sabemos que estas empresas se relacionaban de una forma muy privilegiada con otras instituciones de la Administración de Cantabria controladas por el PRC", ha denunciado.

Para Palacio es "gravísimo, sabiendo como sabemos que estos corruptores se manejan específicamente con el PRC y soprendentemente no se manejan en las consejerías del PSOE, tenemos que plantearnos hasta dónde llega la trama", que en su opinión deparará "muchas sorpresas".

El volumen de fondos intervenidos y de enriquecimiento del funcionario, jefe de Conservación de Carreteras, hace pensar a Vox que las irregularidades, con éstas u otras empresas, se han prolongado mucho tiempo atrás, por lo que la búsqueda de responsabilidades "tiene que ir paralela a esa extensión de la investigación que se producirá" después de que hoy se acuerde la concesión de un juez de apoyo al juzgado que instruye la causa, el número 5 de Santander.

En este sentido, ha sostenido que es "imposible entender en dos días qué estamos investigando, como ha hecho el Gobierno", que hoy ha manifestado que no existe ninguna conversación "que ellos hayan escuchado hasta la fecha, en la que se mencione connivencia de cargos políticos del PRC". Sin embargo, ha insistido en que si las actuaciones corruptas se han prolongado en el tiempo, "las responsabilidades no se agotan con el responsable actual de la Consejería y habrá que plantarse si se extienden a otras consejerías y a anteriores responsables de los mismos contratos".

AÑOS DE CORRUPCIÓN Y NADIE SABÍA NADA

Por su parte, Álvarez ha puesto en duda que en esta trama de "años de corrupción" en la Consejería de Obras Públicas "dirigida durante 20 años por el PRC" nadie "sabía nada" cuando "siempre han dirigido el cotarro los mismos cuatro de siempre". "Aquí todos cenan juntos y nadie sabía nada".

Tras denunciar que Revilla "ha escupido al cielo y le ha caído en el ojo" y calificar su comparecencia de hoy de "lamentable", ha subrayado que las responsabilidades políticas en este caso "son indiscutibles por acción o por omisión", pero ha afirmado que "no le vale" con la dimisión de Gochicoa porque "tantos años de políticas mafiosas no ha podido pasar desapercibidas para tanta gente, que son lo que manejan el cotarro en la región".