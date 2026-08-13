Vox lamenta "el silencio cómplice" de Igual y Casares tras el tiroteo del pasado sábado en Santander

La portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco. - VOX DE SANTANDER

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, ha denunciado "el silencio cómplice" de la alcaldesa, Gema Igual, y del delegado del Gobierno, Pedro Casares, tras el tiroteo que se produjo el pasado sábado en la calle Universidad y que dejó herida de gravedad a una persona.

En un comunicado, la formación que, "lamentablemente", este hecho demuestra lo que viene denunciando Velasco "desde hace tiempo".

"Y es que Santander ha dejado de ser una ciudad segura, con reyertas, apuñalamientos y ahora tiroteos a la orden del día", ha criticado.

"Exigimos a la alcaldesa que tome medidas contundentes para recuperar el orden en Santander, pero primero que cumpla con los acuerdos suscritos con la Policía Local, que reconozca la toxicidad, que garantice mejores medios, que aumente el número de efectivos y que ponga en marcha la Policía de barrio. El ejemplo del peligro que corre nuestro cuerpo se comprobó el sábado pasado cuando arrestaron al presunto autor de los disparos", ha apuntado.

Asimismo, la portavoz de Vox ha exigido al delegado del Gobierno que "aumente el número de policías nacionales en Santander durante todo el año y no solo en épocas de gran afluencia".

"Es algo de sentido común, pero que al PSOE parece no interesarle", ha apostillado.

Por último, Velasco ha insistido en que "si el bipartidismo sigue sin solucionar el problema", cuando VOX llegue "al Gobierno de España y al de Santander", se recuperará el orden "con medidas contundentes y efectivas".