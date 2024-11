Vox presenta enmienda a la totalidad al Presupuesto de Cantabria y pide deflactar todos los impuestos

Cree que las cuentas "compran la paz social" y tienen un impacto "mínimo" en la vida de los cántabros

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2025 ya que, pese a tener "mucho más dinero" que en los ejercicios anteriores, no se alivia la presión fiscal y "el impacto en la vida de las personas" de las medidas que recoge "es mínimo".

Por ello, la formación pide al Gobierno regional (PP) que deflacte todos los impuestos si realmente quiere tener efecto, una medida que pedía la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cuando estaba en la oposición.

Así lo ha destacado la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para anunciar la enmienda a la totalidad a unos Presupuestos que considera "continuistas" y basados en una "bonanza efímera", debida "en gran parte al dinero que proviene de Europa" y a un aumento de los ingresos debido "fundamentalmente a la inflación".

Así, ha cuestionado qué pasará cuando dejen de llegar esos fondos ya que en la actualidad "no hay un crecimiento real" en la región. "Si realmente el dinamismo económico fuera tan grande, estaríamos creciendo al menos como la media nacional o por encima, pero la realidad es que Cantabria crece menos", ha expuesto.

En la misma línea, ha advertido que la Administración ahora "recauda mucho más" pero por la inflación y no por la rebaja fiscal como defiende el Ejecutivo. "Hay mucho más dinero porque se ingresa mucho más. Que no les vuelvan a engañar diciéndoles que se demuestra que bajando los impuestos se recauda más", ha sentenciado Díaz, añadiendo que los efectos de las medidas fiscales no se verán hasta los próximos ejercicios.

Y pese a esa política tributaria mediante la que el Gobierno ha introducido nuevas bonificaciones y rebajas, la diputada de Vox ha lamentado que "la presión fiscal sigue siendo muy importante". "Con eso no cambiamos nada".

Por ello, ha señalado que "un presupuesto expansivo no es necesariamente un presupuesto mejor", porque "desde luego hay mucho más dinero" pero "el sistema no se puede modificar" con estas cuentas.

De hecho, ha opinado que lo que hacen los PGC es "comprar la paz social", porque "todos ingresan más el próximo año" con la aportación del Gobierno -sindicatos, patronales, asociaciones, entidades "de todo tipo"- pero, a su vez, las medidas solo "tapan agujeros".

Es el caso del sector primario y los servicios sociales, que se conviertan en "los grandes olvidados" de estas cuentas, con crecimientos "paliativos" pero no "inversores", ha criticado la portavoz de Vox.