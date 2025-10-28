Vox presenta una proposición de ley para "garantizar la protección integral" de las víctimas del terrorismo

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, Leticia Díaz, ha registrado una Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2023, del 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo con el objetivo de "garantizar la protección integral" de las víctimas del terrorismo.

Según ha informado este martes el grupo Vox, la iniciativa surge ante la necesidad de "corregir las carencias" advertidas en la Ley autonómica, reforzar la protección integral y poner fin a los "obstáculos burocráticos" que dificultan el acceso efectivo de parte de las víctimas a las ayudas.

En un comunicado, Vox ha subrayado que esta reforma no solo busca mejoras técnicas y sustantivas, sino que también da cumplimiento a una Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en junio de 2025, mediante la cual se instó al Gobierno regional a actuar.

En opinión de la formación, la "dilación" en la implementación de estas medidas "demuestra la desidia que afecta a las víctimas", lo que ha provocado que los de Leticia Díaz tomen la iniciativa legislativa "para asegurar la justicia y el apoyo".

En este sentido, para la portavoz de Vox resulta "inconcebible que, después de tanto tiempo, de una reforma necesaria, las víctimas del terrorismo sigan esperando sin tener certezas. Han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley y la experiencia de su aplicación aconseja introducir mejoras y eliminar incertidumbres".

"Mientras el Gobierno demora soluciones, esta Proposición de Ley refuerza el principio de igualdad entre víctimas y consolida un sistema más justo, predecible y ágil", ha enfatizado Díaz.

JUSTICIA ECONÓMICA, AMPLIACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y RETROACTIVIDAD

Uno de los pilares centrales de la Proposición de Ley es la fijación de un porcentaje complementario cierto y objetivo para las indemnizaciones.

La iniciativa establece que el importe de las indemnizaciones complementarias, respecto a las previstas en la Ley estatal 29/2011, será equivalente al 30% de las cantidades reconocidas por la Administración General del Estado en concepto de daños personales.

Por otra parte, incluye a beneficiarios que hasta ahora se encontraban desprotegidos o tenían serias dificultades para acceder a las ayudas, como los herederos de víctimas incapacitadas fallecidas (se añade que los herederos de víctimas que hubieran quedado incapacitadas como consecuencia de un atentado terrorista y hubieran fallecido por causa distinta a las secuelas del atentado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2023, también tendrán la consideración de beneficiarios).

Y también, a las víctimas de coacciones y amenazas. En este sentido, se precisan los destinatarios, incluyendo a las víctimas de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas terroristas que se vieron obligados a cambiar su residencia, fijándola en Cantabria.

Igualmente recoge que se reconocen efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2023. A tal fin, se abrirá un plazo extraordinario de seis meses desde la entrada en vigor de esta reforma para que los posibles beneficiarios puedan presentar nuevas solicitudes o ratificar aquellas que hubieran sido denegadas por insuficiencia de cobertura legal.

Además, se modifica el artículo 33 para que las convocatorias de ayudas complementarias tengan carácter permanente, estando abiertas para ser solicitadas en el primer trimestre de cada año.

ASISTENCIA INTEGRAL, MEMORIA Y RECONOCIMIENTO

Vox exige al Gobierno de Cantabria que cumpla con los aspectos de apoyo psicológico y de memoria colectiva, ya que las carencias van más allá de lo meramente económico.

La Proposición de Ley incluye artículos específicos para garantizar un apoyo continuo y la preservación de la memoria: asistencia psicológica inmediata y permanente a las víctimas del terrorismo y a sus familias, prestados a través del sistema público de salud o mediante convenios con entidades especializadas; un espacio físico para las asociaciones de víctimas del terrorismo en Cantabria, que sirva como punto de encuentro, apoyo mutuo y organización de actos de memoria y concienciación; y el desarrollo de programas educativos en centros escolares, dirigidos a la preservación de la memoria, que fomenten la participación directa de las víctimas en charlas, encuentros y proyectos divulgativos.

ACCIÓN INMEDIATA

La proposición de Vox busca actualizar la Ley cántabra para alinearla con las mejores prácticas vigentes en España y corregir las deficiencias que han generado un vacío legal y una desigualdad entre las víctimas.

Díaz ha insistido en que el Gobierno de Cantabria "deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para atender las obligaciones derivadas de esta Ley, garantizando la simplificación de los procedimientos, la tramitación preferente y, siempre que sea posible, el pago de las indemnizaciones en un único acto".

"Es inaceptable que las víctimas deban enfrentarse a obstáculos burocráticos para obtener la justicia que merecen. Esta Proposición de Ley no es un favor, es la exigencia de dignidad, memoria y reconocimiento que nuestro Grupo Parlamentario garantiza, acabando con el desamparo al que han sido sometidas todas las víctimas por la inacción de la administración regional", ha enfatizado.

"El Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, al presentar esta Proposición de Ley, refuerza su compromiso ineludible con la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia para todas las víctimas del terrorismo, asegurando que los compromisos adquiridos en el Parlamento se conviertan en derechos efectivos", señala.