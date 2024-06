VOX reclamará en el Debate un Gobierno "líder con programa propio" y "no un heredero"

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de VOX reclamará a la presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, durante el Debate del Estado de la Región que se celebra este miércoles y jueves, 26 y 27 de junio, que su Gobierno "actúe como líder con un programa propio y no como un heredero" del PRC que, a su juicio, es lo que está haciendo "acatando sin fisuras la herencia recibida".

La portavoz de VOX, Leticia Díaz, así lo ha avanzado este martes en una rueda de prensa en la que ha avanzado la postura de su formación de cara al Debate en el que pedirá un "cambio de rumbo" al Ejecutivo del PP que, en su opinión, está condicionado por el "papeluco" que firmó con los regionalistas.

Además, Díaz ha considerado que el primer año de legislatura de los 'populares' está marcado por "una clara inacción" y por "muchas torpezas". "No ha cambiado nada, se han instalado en la vieja fórmula de que parezca que todo cambia para que no cambie nada", ha dicho.

En su opinión, la presidenta del Gobierno "quería un cambio tranquilo" y eso hace que llegue a este Debate "con la mayoría de los deberes sin hacer" y "los que traen sin terminar". Aunque cree que "no todo es negativo", sí "hay buenas intenciones y pocas realidades" en el Gobierno del PP, que 'vende' "todo como histórico y de forma grandilocuentemente enmarcado" pero son "cosas a medio hacer".

La portavoz de VOX ha apoyado la consideración de los empresarios de que "la comunidad no acaba de arrancar" y lo ha achacado a que "las decisiones no se toman y los compromisos no se cumplen, todo son meros anuncios".

Y ha lamentado que los 'populares' hagan una "huída hacia delante" cuando se le pregunta por los fallos judiciales sobre La Pasiega, la no resolución "en tiempo y forma" de las convocatorias dirigidas al medio rural, que no se haya avanzado en la simplificación administrativa o "la reducción de impuestos insuficiente".

Para Díaz, que fue compañera de Buruaga en el Consejo de Gobierno en la legislatura 2011-2015, "no todo es malo pero casi todo es mejorable" y, por ello, VOX "seguirá actuando de la misma manera, apoyando todo aquello que sea bueno para Cantabria y venga de donde venga, aunque ojalá venga del Gobierno".

Para finalizar, ha indicado que VOX planteará en el Debate "propuestas constructivas" para "intentar" que se logren avances para Cantabria frente a ese gobierno de la incertidumbre que es el Gobierno de Cantabria, como consecuencia del pacto de la vergüenza con el que se inició la legislatura y que les ha hecho estar sometidos al PRC".