Vox vuelve a pedir la dimisión del consejero de Sanidad tras sus críticas a las residencias

Palacio acusa a Rodríguez de "mentir", de haber "abandonado" a las residencias y de pretender trasladar a éstas "su propia incapacidad"

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo mixto Vox en el Parlamento de Cantabria ha vuelto a pedir este martes la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en este caso tras las críticas realizadas por éste ayer a la gestión de las residencias en la crisis del COVID-19.

El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, se ha reafirmado de este modo en la petición de dimisión que ya hizo el pasado 7 de mayo tras escuchar entonces a los representantes de las residencias sus quejas sobre la atención sanitaria que había prestado a sus usuarios.

Hoy ha reclamado de nuevo a Rodríguez que dimita tras su comparecencia de ayer ante la comisión del COVID-19 en el Parlamento, donde el consjero afirmó que estos centros no habían estado "a la altura".

En un comunicado, Palacio ha acusado a Rodríguez de "mentir de forma reiterada", de haber "abandonado a las residencias" y de haber intentado "trasladar a éstas su propia incapacidad".

Pero para Vox, "lo más grave", es que el consejero ha adoptado, a su juicio, "una política de consecuencias fatídicas" para los mayores.

Palacio considera que "no es cierto" que las residencias no hayan estado a la altura. "Quien no ha estado a la altura ha sido él. Las residencias han estado cuidando de nuestros mayores las 24 horas del día de forma ininterrumpida y, además, viviendo con ellos en muchos casos", ha aseverado el portavoz de Vox, que cree que el consejero "debe dimitir porque ha cruzado líneas que la sociedad no puede permitirse".

Además, a juicio de Palacio, el consejero de Sanidad "mintió" en la comparecencia y "no fue capaz de "reconocer los errores que ha cometido en la gestión de esta pandemia".

"Cantabria no se merece a este político", ha declarado Palacio, que cree que Rodríguez "ha ocultado una realidad que ya conocida para la sociedad".

Además de censurar las palabras del consejero sobre las residencias, Palacio también le ha acusado de "mentir" sobre las pruebas PCR y la capacidad que habían tenido hasta ahora los médicos de familia para solicitarlas.

Y es que, después de que Vox afirmara que los médicos de familia no podían solicitar estas pruebas, el consejero lo desmintió y afirmó que desde Atención Primaria sí se habían ordenado PCR.