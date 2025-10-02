Yuko Mohir y Solange Pessoa, en el programa expositivo del Centro Botín para 2026

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación expositiva del Centro Botín para el próximo año estará configurada por las artistas Yuko Morhi y Solange Pessoa. Además, incluirá la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol Escobar.

Así, dicha programación se iniciará en marzo con 'Entanglements', de la japonesa que, hasta la fecha, es su exposición individual más extensa en una institución europea. Estará en el edificio santanderino hasta el 6 de septiembre.

Organizada con Pirelli HangarBicocca de Milán, la muestra explora cómo cada elemento pertenece a un sistema interconectado en el que nada actúa de manera independiente y todo forma parte de una vasta red de relaciones en constante evolución.

Por su parte, Pessoa ofrecerá del 10 de octubre a marzo de 2027 una amplia panorámica de su práctica artística, que abarca escultura, dibujo, cerámica, instalación y cine. Esta exposición estará concebida en estrecho diálogo con la arquitectura y la luz de las salas del Centro Botín, y pondrá de relieve su acercamiento a símbolos prehistóricos y ancestrales, así como su uso inventivo de materiales orgánicos y no convencionales.

Además, y como parte del compromiso del Centro Botín por ofrecer nuevas perspectivas sobre los grandes maestros del siglo XX y con la investigación en prácticas dibujísticas, el programa incluirá la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol Escobar con más de 100 obras que abarcan desde los años cincuenta hasta su muerte.

De este modo, del 23 mayo al 25 octubre, estarán representados junto con una selección de esculturas, materiales del archivo de la artista y varias de las películas de su amigo Andy Warhol en las que ella misma es protagonista. Esta exposición es posible gracias a la colaboración con el Buffalo AKG Art Museum y estará coproducida junto al MAC/CCB- Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura / Centro Cultural de Belém (Lisboa), ha informado en nota de prensa el centro cultural cántabro.

En noviembre se inaugurará 'Itinerarios XXXI', una exposición que es la culminación de las Becas de Arte que la Fundación Botín otorga cada año, y en febrero se abrirán nuevas convocatorias de estas ayudas, las XXXIII Becas de Arte, y de la XX Beca de Comisariado de Exposiciones y Gestión de Museos.

Asimismo, tanto Yuko Mohri como Solange Pessoa dirigirán sendos talleres de arte para profesionales creativos.