'La Zaranda' estrenará en febrero en Zaragoza la obra 'El desguace de las musas' con Gabino Diego

Publicado 08/08/2018 13:12:48 CET

La compañía representa 'Ahora todo es noche' este miércoles a las 22 horas en el Casyc de Santander

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'La Zaranda. Teatro inestable de ninguna parte' estrenará el 3 de febrero del próximo año 2019 la obra 'El desguace de las musas' en el Teatro Principal de Zaragoza con el actor Gabino Diego como parte del elenco.

Este espectáculo es una coproducción con el Teatro Español de Madrid --donde se representará del 22 de mayo al 9 de junio del año que viene--. Así lo ha anunciado hoy en Santander el director de la compañía, Paco de la Zaranda, quien ha comentado que es "interesante" contar con la presencia de Diego porque procede del mundo del cine.

Igualmente, ha asegurado que esta obra es un ejemplo de que en la compañía han salido "más vivos", con la "ilusión intacta" y con "esperanza" de cara al futuro tras la "autopsia" que se han practicado con la obra 'Ahora todo es noche', que representan esta noche a las 22 horas en el ciclo 'Escénicas en el Casyc', en Santander.

En una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la capital cántabra, De la Zaranda ha afirmado que "el teatro es un ejercicio de amor, de entrega a los demás, lo más importante que hay es darte a los demás" y que por eso "nunca" hay que preguntarse qué clase social o "talla intelectual" tiene el público que asiste a ver a una obra.

"El teatro me permite seguir siendo niño, que no es poco, en un mundo como este. Me permite seguir teniendo fe, que no es poco. Me permite entregarme a los demás, que no es poco. El teatro me permite todo", ha manifestado, al tiempo que reivindica las palabras de Miguel de Unamuno, quien decía que el espectador debe a ir al teatro "con el alma abierta".

Asimismo, De La Zaranda ha reconocido que "lo único" que le pide al teatro es "que se nos revele" y "para que eso suceda yo sé que tengo que trabajar muy duro y a veces se pierde la paciencia". "Pero cuando más desesperado estás, vuelve a venir", ha zanjado. En su opinión, un profesional del teatro "no puede encerrarse a trabajar sin la esperanza de que el teatro va a venir, porque entonces sí que no viene".

EL TEATRO "VIENE A BUSCARNOS"

Sobre el método de trabajo de la compañía teatral a lo largo de sus 40 años de vida, ha comentado que su filosofía es que el teatro "viene a buscarnos", de tal forma que al empezar en 1978 él decía que quería expresar a través del teatro "lo que somos y lo que sentimos, mezclar la poética de lo cotidiano con las leyes del arte", pero que a día de hoy no lo dice, sino que afirma "todo lo contrario, que el teatro sea quien se expresa a través de nosotros".

"Creemos en un teatro que se nos revela, que viene a buscarnos, personajes que vienen a nuestro encuentro. Nunca digo que voy a hacer un personaje, sino que un personaje viene a hacerme a mí. Lo digo con pleno convencimiento de que es así", ha expresado De la Zaranda, quien también ha apuntado que el teatro es "algo terriblemente vivo" y que tiene un proceso vital como "cualquier" ser vivo.

Igualmente, ha remarcado que en el teatro "hay un misterio muy grande que va más allá" del público y del actor, que es "lo que se produce cuando se está viviendo lo que allí ocurre". "Hay algo que no se sabe qué es y que para mí es lo que me llena de vida", ha apostillado el director teatral, para quien o se "es eterno" o "no hay nada".

"LA ÚNICA SALIDA ERA ACABAR CON NOSOTROS, HACERNOS LA AUTOPSIA"

En cuanto al contenido en sí de la obra de teatro con la que acaban de actuar esta noche en España antes de iniciar una gira por el continente americano, De La Zaranda ha explicado que la idea de 'Ahora todo es noche' nace porque los miembros de la compañía querían "encontrarse" con ellos mismos y el propósito era hacer un teatro "lo más desnudo posible".

Así, ha explicado que lo que querían, sin invitar a "ningún actor" externo, era "mirarnos por dentro y darnos cuenta" de que 40 años después "el peor enemigo éramos nosotros mismos". De esta forma, ha añadido, en la compañía se dieron cuenta de que "la única salida que teníamos era acabar con nosotros, hacernos la autopsia", proceso del cual nació 'Ahora todo es noche'.

En el espectáculo participan los actores Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez; la iluminación queda en manos de Eusebio Calonge; y Eduardo Martínez se encarga de la regiduría. El argumento se basa, ha dicho su director, en tres mendigos con los que el público "se va a identificar de alguna manera" porque "todos podemos mendigar". El motivo es, ha añadido, que "se puede mendigar dinero, amor, espiritualidad, todo lo que se nos ocurra".

"ES MUY DURO" TRABAJAR EN ESTA COMPAÑÍA

Tal y como ha expresado De la Zaranda, la compañía trabaja en esta obra, como "siempre", con símbolos y metáforas, pero también "con los pies en el suelo", lo que les permite "llegar a cualquier capa social", de "las más populares" a "las más intelectuales". "Así lo creo, así lo entiendo y así me lo dicen", ha zanjado.

Finalmente, el director teatral ha asegurado que trabajar con otras compañías les ha "enriquecido muchísimo" y que hay muchas ofertas de actores que quieren ser parte de 'La Zaranda'. Sin embargo, ha advertido de que "es muy duro" hacerlo porque en esta compañía se hace "lo opuesto" de lo habitual.

Es decir, que tal y como ha detallado, se parte del texto que escribe Eusebio Calonge, que en primer lugar sólo lee el propio Paco de La Zaranda, y se lo pasa a los actores cuando cree que es "el momento oportuno". "Aquí se empieza todo menos el texto, a los actores eso les vuelve locos", ha comentado el director, quien concluye afirmando que al final llega el momento en que los nuevos actores "se van acoplando" a este método de trabajo.