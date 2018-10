Unos 20 delegados de CCOO vuelven a pedir a Fomento que negocie las condiciones laborales del servicio de carreteras

Actualizado 02/05/2013 14:35:59 CET

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 delegados sindicales de CCOO de Fomento se han concentrado este jueves ante la Consejería, antes de presentar por tercera vez un escrito ante el departamento que dirige Marta García, para volver a pedir una mesa de negociación en la que se puedan tratar las modificaciones laborales de 450 trabajadores.

Según los responsables de CCOO es la Administración regional la que de forma "unilateral" está llevando a cabo dichas modificaciones, que, según denuncian, "están mermando" el servicio de conservación de carreteras en la región.

Así se ha pronunciado el coordinador de Fomento de CCOO, Juan Ángel García, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicio a la Ciudadanía de CCOO, Salvador Román, quienes han explicado que quieren solicitar a la Administración que negocie con los trabajadores sus derechos "que se están vulnerando y modificando de manera unilateral" y que están produciendo que "el servicio se esté prestando en malas condiciones".

Los delegado sindicales han explicado que quieren hablar con la secretaria general de la Consejería de Fomento, Soledad de Frutos del Valle, para que convoque una reunión "en la fecha y hora que ella quiera".

Consideran que esta negociación es necesaria, tal y como ha explicado Román, porque en el servicio de conservación de carreteras está incluido la atención a emergencia del 112, la atención a accidentes y la viabilidad invernal.

Los responsables de CCOO denuncian que las "modificaciones, despidos y la ausencia a la hora de cubrir bajas" está provocando que haya servicios de guardia que estén saliendo sin conductor".

"Hay una mala organización del servicio y se está prestando porque los compañeros se esfuerzan para que salga y ponen todo lo que haga falta de su parte".

SERVICIO DE CALIDAD

Asimismo, Román ha detallado que lo más importante es que "el servicio se siga prestando y sea de calidad" y ha advertido de que es la Consejería de Fomento la que "tiene en su mano la solución", porque "cualquier día se van a encontrar que un accidente no sea atendido o que una ambulancia no pueda circular porque no está despejada la carretera por nevadas".

En esta línea, ha pedido a la Administración que no siga con estas modificaciones y deje de "dar largas por respuesta", pues en caso de que la Administración no se pronuncie no descartan acometer "medidas de mayor presión".

Y es que como han indicado los responsables de CCOO están dispuesto a llevar a cabo paros parciales para intentar "forzar la situación y que se solucione el problema", han concluido.