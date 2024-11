C-LM pide actualizar la ley estatal de violencia y más fondos para enfrentar esta lacra y el "negacionismo"

ALBACETE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado actualizar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que data de 2004, a fin de ampliar el concepto de violencia y hacer frente a los postulados negacionistas desde la formación y la pedagogía. Para ello ha demandado mayor y mejor financiación a las comunidades autónomas.

Así lo ha reclamado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en el acto institucional que el Ejecutivo ha celebrado en la localidad albaceteña de Munera con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.

En este marco, Simón también ha urgido a incorporar la educación afectivo-sexual a los jóvenes o combatir nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías o al desarrollo de Internet y de la Inteligencia Artificial, abordando dramas como la trata con fines de explotación sexual o poniendo pie en pared frente a la violencia sexual.

"Una nueva ley vinculada a un reforzado Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que no consintamos ni una sola grieta ni un solo favor al machismo y al negacionismo, con una mayor y mejor financiación a las comunidades autónomas. Sin esa financiación no podemos reforzar esfuerzos, no solo para atender a las víctimas, sino para también formar y concienciar a la población", ha reivindicado.

Dicho esto ha hecho una defensa del sistema, formado por los centros de la mujer, los recursos de acogida para las víctimas de la violencia machista y ahora la red de centros para mujeres víctimas de la violencia sexual. "En este año 2024 ya hemos atendido a más de 26.800 consultas por violencia de género y hemos ayudado a 309 mujeres, con sus 256 menores a escapar de su maltratador teniendo que abandonarse".

"Esto significa que hay mucha violencia machista, sí, pero también significa que el sistema sigue funcionando, que el sistema acompaña, que cuida y que protege, que cada año se salva la vida de cientos de mujeres en el país y que miles de mujeres rompen con esta espiral del terror para reiniciar sus vidas gracias a los recursos públicos", ha Simón, que se ha aferrado a estas cifras para encarar y combatir "el negacionismo".

No obstante, ha admitido que lo que falla dentro del sistema es el machismo. "Existen errores ante los que todos debemos rearmarnos, situaciones ante las que no llegamos y existen retos continuos a los que hacer frente, pero el sistema funciona. No consintamos que estos negacionistas utilicen el miedo para hacernos retroceder", ha reclamado.