La 49ª Vuelta Ciclista a Alcázar de San Juan regresa este sábado como parte del Gran Challenge de La Mancha

Presentación de la 49ª Vuelta Ciclista a Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 49ª edición de la Vuelta Ciclista Alcázar-Trofeo Serveo se celebrará este sábado, 18 de abril, en Alcázar de San Juan, integrada en el Gran Challenge de La Mancha, una competición de carácter nacional dirigida a la categoría junior masculina organizada por el Club Alcázar Bikes, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Diputación Provincial de Ciudad Real.

La prueba contará con un recorrido de 129 kilómetros, con salida desde el recinto ferial junto al pabellón Vicente Paniagua y llegada en el cerro de los de San Antón, junto a los molinos, uno de los enclaves más representativos del municipio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La competición alcazareña forma parte este año de un evento de mayor envergadura, habiéndose organizado en colaboración con la Escuela Ciclista de Los Yébenes para configurar el Gran Challenge de La Mancha, lo que permitirá incrementar la exigencia deportiva y favorecer la participación de equipos de mayor nivel.

Está prevista la participación de alrededor de 120 corredores pertenecientes a una docena de equipos procedentes de distintos puntos de España, entre los que se encuentran Portugal o Canarias, consolidando el carácter competitivo y el alcance territorial del evento.

La vuelta ciclista de Alcázar de San Juan tendrá su salida a las 10.00 horas del sábado y discurrirá por varios municipios de la comarca. Los ciclistas pasarán por Herencia, Puerto Lápice, Las Labores, Villarrubia de los Ojos, el puerto de Los Santos entre Villarrubia y Urda, Urda, Consuegra, Madridejos (donde se sitúa la meta volante), Camuñas y Villafranca de los Caballeros.

Todo ello antes de regresar a Alcázar de San Juan para afrontar la subida final al Alto de los Molinos; cuya llegada se prevé que sea entre las 13.00 y las 13.30 horas- La jornada contará con un amplio dispositivo de seguridad y coordinación en el que participarán fuerzas de seguridad, voluntariado y personal técnico especializado.

La presentación oficial de la prueba ha corrido a cargo del presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega; la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo; el presidente del Club Alcázar Bikes, José Luis Pinar; y el miembro de la junta directiva del mismo club, Jesús Poveda.

Javier Ortega ha señalado que la recuperación de la Vuelta Ciclista a Alcázar responde a una apuesta conjunta por recuperar una prueba histórica vinculada a la identidad deportiva del municipio, y ha expresado que "este año da un paso adelante con un formato más ambicioso".

Ha señalado que la recuperación y consolidación de la Vuelta Ciclista a Alcázar responde al trabajo conjunto del club organizador junto a las instituciones, incidiendo en la capacidad y el valor del evento a la hora de proyectar la imagen de la ciudad.

En este sentido, ha afirmado que, siendo una de las pruebas ciclistas más longevas a nivel nacional, es además "una prueba que forma parte de la identidad deportiva de Alcázar de San Juan".

Por su parte, María Jesús Pelayo ha expresado el respaldo de la Diputación de Ciudad Real a este tipo de iniciativas deportivas, subrayando que "el deporte es también un motor económico y un elemento de promoción de nuestro territorio", y ha señalado que la celebración de la prueba contribuye a atraer visitantes y a proyectar la imagen de la provincia.

En este sentido, ha añadido que "la participación de corredores de distintos puntos del país e incluso del extranjero demuestra el interés creciente por esta prueba", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de los organizadores y la implicación de patrocinadores y voluntariado. José Luis Pinar ha valorado positivamente el crecimiento de la prueba y el esfuerzo organizativo que implica su desarrollo, destacando la evolución hacia un formato más competitivo con dos etapas.

Ha subrayado que esta decisión responde a las demandas del ciclismo junior y permite atraer equipos de mayor nivel, lo que repercute en la calidad del evento. Asimismo, ha incidido en la importancia del apoyo institucional y de los patrocinadores, señalando que "sin esa colaboración sería imposible sacar adelante una prueba de estas características".