Hasta 95 actores participarán en Fuensalida en la 45 edición de 'La Pasión del Señor' del 27 al 29 de marzo - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 45 edición de 'La Pasión del Señor' de Fuensalida tendrá lugar con motivo del preludio de la Semana Santa y contará con tres representaciones y hasta 95 actores, desde el 27 al 29 de marzo en el Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio toledano.

La presentación, que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Toledo, ha contado con la participación del diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación, José Eugenio del Castillo, el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, así como del director del grupo de teatro 'La Pasión', Jesús Fernández.

En este sentido, Del Castillo ha puesto en valor una trayectoria, la de este grupo de teatro, "que habla por sí sola" a lo largo de sus 45 ediciones y 49 años de historia, tal y como ha señalado en rueda de prensa.

A su vez, el diputado ha subrayado "el compromiso y la implicación" de todo el municipio con la cultura, con una representación que "ya es toda una tradición en Fuensalida y toda la provincia".

De su lado, el alcalde la localidad ha señalado que esta representación "no es solo un acto cultural o tradicional", sino que simboliza "una expresión de identidad" del municipio, una oportunidad "para compartir emociones, reflexionar y vivir juntos una tradición", la cual forma parte de la historia de Fuensalida, siendo toda una "catequesis viva".

Paralelamente, Alonso ha adelantado que están trabajando para que 'La Pasión del Señor' de Fuensalida adquiera próximamente el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. "Sabemos que tenemos la documentación necesaria", ha remarcado el alcalde.

Sumado a ello, 'La Pasión' y el Ayuntamiento están planeando conjuntamente hacer extensivo al resto de la comarca y de la provincia estas representaciones para próximas ediciones, coincidiendo, a su vez, el siguiente año con el que será el 50 aniversario desde que se originó el grupo.

PROGRAMA

La primera representación arrancará el viernes 27 de marzo a las 21.30 horas, mientras que la segunda será el 28 a las 20.30 horas, culminando este ciclo de representaciones el domingo 29 a las 18.00 horas.

Todas las actuaciones se darán lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Fuensalida, con un coste de 3 euros por entrada, pudiendo adquirirse en la misma Casa de la Cultura.

En cuanto a la organización de esta tradición tan arraigada a la localidad, el director del grupo 'La Pasión', Jesús Fernández, ha remarcado que hay actores que "han aguantado los 49 años" desde que se originó, cuando su director tenía tan solo "17 años".

"Al principio era distinto la gente tenía otra forma de vida otras ilusiones, era muy distinto", ha señalado Fernández, añadiendo que "gracias a Dios" siempre encuentran gente que está dispuesta a continuar con estas representaciones, que sumarán en esta edición hasta 95 actores.

"A pesar de todo las cosas se van transmitiendo de padres a hijos", ha manifestado, incidiendo en que, incluso, hay alguna familia en la que está el abuelo, el hijo, el nieto o la abuela, la hija y la nieta. "Esto es bonito y facilita la labor", ha concluido.