Abierta la consulta pública previa para la elaboración de la ley de información geográfica de C-LM

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento, ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha, con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía, entidades y profesionales sobre los principios y contenidos que debe recoger esta futura norma.

La consulta, disponible en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha: https://participacion.castillalamancha.es/participacion/cons...

La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 18 de diciembre y permitirá aportar sugerencias sobre aspectos clave como la organización del Sistema Cartográfico Regional, la interoperabilidad de datos geográficos, la protección del patrimonio cartográfico y la garantía de acceso a la información geoespacial, ha informado la Junta en nota de prensa.

La futura Ley de Información Geográfica pretende consolidar un marco normativo que asegure la calidad, actualización y disponibilidad de los datos geográficos, esenciales para la ordenación del territorio, la gestión de infraestructuras, la protección del medio ambiente y la toma de decisiones públicas y privadas.

El director del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha, Daniel Corredor,

Asimismo, Corredor ha destacado que "con este proceso, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la transparencia y la gobernanza participativa, invitando a la sociedad a contribuir en la definición de una norma que será estratégica para el desarrollo sostenible, la digitalización y la modernización administrativa."

Tras la finalización del periodo de consulta se analizarán las aportaciones recibidas para incorporarlas al anteproyecto de ley, que será sometido posteriormente a los trámites de audiencia e información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.