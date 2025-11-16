Abierta la inscripción en el concurso 'No me Líes', que combate la desinformación y el mal uso de medios digitales. - JCCM

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución que contiene las bases de una nueva edición del concurso 'No Me Líes'. La apertura para las inscripciones, participación y recepción de vídeos ya se puede realizar, hasta el 17 de febrero.

Esta iniciativa, que también se ha lanzado a través de las redes sociales y que se promueve desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Agencia de Transformación Digital, busca combatir la desinformación y el mal uso de los medios digitales. En el marco del proyecto de Alfabetización Mediática, este año se alcanza la cuarta edición, que lleva por lema 'Corto y Cambio'.

En colaboración con el ente público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (CMMedia) y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde el Ejecutivo autonómico se pone en marcha esta iniciativa que promueve la alfabetización mediática, como parte de su agenda audiovisual.

Según recuerda el Ejecutivo regional en nota de prensa, está dirigido a jóvenes de la región, de entre 14 y 25 años, así como a centros educativos de Castilla-La Mancha, que presenten proyectos audiovisuales.

El objetivo es promover el uso responsable y seguro de la tecnología, generando pensamiento crítico en la juventud de la región, premiando la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de medios digitales principalmente a través de las redes sociales.

Con esta acción, pretende seguir ayudando y asesorando en la materia con el fin de detectar estafas, suplantaciones de identidad, 'malware', bulos y 'fake news'. En conclusión, concienciar en ciberseguridad y cortar las cadenas de reenvíos que contribuyen a su difusión.

TODA LA INFORMACIÓN, EN LA WEB ESPECÍFICA DEL CONCURSO

Las bases del concurso, categorías, mecánica, requisitos o premios pueden consultarse en detalle en la página web https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/cortoycambio.

Un concurso que, en su interés por promover el pensamiento crítico en la juventud de la región, premia la habilidad de analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de medios, principalmente digitales. Los trabajos se presentarán en formato vídeo y deben ser de elaboración propia.

La dinámica del concurso consiste en compartir consejos, recomendaciones, reflexiones que ayuden a 'cortar y cambiar' los malos hábitos y usos que se hacen de la tecnología, centrándose en las siguientes temáticas: fraude 'online', retos virales, desinformación o 'ciberbullying'.

Se puede participar en la categoría individual, en la de grupo o en la de centro educativo, categorías en las que luego se otorgarán los premios en la jornada final de esta iniciativa. La participación en el concurso se realizará únicamente a través de la página web específica del concurso mencionada anteriormente.

El jurado premiará el tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa y la originalidad y novedad.

Quedarán excluidas aquellas candidaturas que, de modo directo o indirecto, puedan incitar, alentar o favorecer la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier tipo de discriminación de cualquier persona o grupos de personas o que sea no adecuado, contrario al espíritu de la iniciativa, inapropiado u ofensivo.

Tras publicarse las bases, la apertura para las inscripciones, participación y recepción de vídeos ya se puede realizar y hasta el 17 de febrero.

Después, el 20 de febrero se procederá a la publicación de vídeos validados en redes sociales, tanto Instagram como Tik Tok; y, el siguiente 27 de febrero se publicarán los nombres de los ganadores en ambas redes sociales y en la web del concurso. Posteriormente, en una fecha todavía por determinar, se celebrará el acto de cierre y entrega de premios.