Recinto de Conciertos de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado ya el proceso participativo para elegir el nombre del Recinto de Conciertos, el cual se extenderá hasta el día 13 de diciembre.

Las votaciones se podrán hacer accediendo desde la web del Consistorio conquense, www.cuenca.es , en la pestaña 'Destacados'.

El concejal de Festejos y Participación Ciudadana, Alberto Castellano Barragán, ha animado a participar a toda la ciudadanía "para que sean los vecinos y vecinas de Cuenca quienes tomen la decisión".

Según informa el Ayuntamiento, una vez que finalice el plazo, se publicarán los seleccionados para realizar una nueva votación y elegir el nombre definitivo.