El abordaje de la obesidad desde la farmacia, a debate el 21 de abril en Ciudad Real

Cartel de la jornada sobre obesidad que organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. - COLEGIO DE FARMACEÚTICOS

CIUDAD REAL, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real organiza las 'Jornadas de Obesidad. Revolución saludable', que se va a celebrar en el Antiguo Casino de Ciudad Real el 21 de abril. Este evento está dedicado a explorar las últimas tendencias y estrategias en el abordaje de la obesidad desde la farmacia de la mano de expertos nacionales y regionales de la farmacia, la medicina, la nutrición y la salud.

Según informa el colegio de farmaceúticos ciudadrealeño, el acto inaugural de la jornada está previsto a las 9.15 horas, al que seguirá la mesa redonda 'Obesidad: ¿Qué sabemos?', en la que se tratarán los 'Aspectos fisiopatológicos y abordaje de la obesidad en el adulto', por parte de la Diana Edith Storino, facultativa Especialista de Área en Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real; y los 'Aspectos fisiopatológicos y abordaje de la obesidad infantil', a cargo de la Alicia González, facultativa Especialista de Área en Pediatría en el Hospital Universitario La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

El Control de la Obesidad será el tema que protagonizará la segunda mesa, en la que intervendrá Manuel Tena, catedrático de Fisiología en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y Universidad de Córdoba, quien hablará del 'Abordaje terapéutico-farmacológico. Bases neurohormonales de los nuevos tratamientos', mientras que el farmacéutico Felipe Mozo, vocal autonómico de Nutrición y Alimentación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), hablará del 'Papel del farmacéutico en el tratamiento de personas con obesidad y nuevos tratamientos'.

Eduardo González , responsable del Departamento Científico y Regulatorio Consumer Healthcare de Laboratorios Cinfa, abordará la 'Evidencia científica de activos nutracéuticos y plantas medicinales en el tratamiento del sobrepeso'.

Más allá del plato y cómo transmitir las bases de una alimentación saludable Después de una pausa-café, se celebrará la tercera mesa redonda, en torno a las 12.45 horas, sobre el tema 'Más allá del plato', donde la primera ponente Carmen Moreno, especialista en Psicología de la Nutrición y Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, versará acerca de 'Nutrición con 'corazón': Cómo transmitir las bases de una alimentación saludable en la enfermedad'.

En esta misma mesa interviene Luis Beato, jefe de Servicio de Psiquiatría, del Hospital General Universitario de Ciudad Real para hablar de 'Aspectos psicológicos y psiquiátricos de la enfermedad: nuevo enfoque y horizonte'; e Ignacio Ara, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, sobre 'Ejercicio físico y vida en pacientes que viven con obesidad'.

Tras la mesa redonda, en torno a las 15.45 horas, se presentará el libro 'La culpa engorda', de Azahara Nieto , Nutricionista clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y salud digestiva, quien nos invita a desmontar los mitos de la cultura de dieta que nos han llevado a odiar nuestro cuerpo y a vivir con culpa cada vez que comemos.

La cuarta y última mesa redonda tratará el tema 'Cuidado nutricional', en la que Cristina Romero, vicedecana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real, hablará de la 'Prevención de la obesidad y sedentarismo infantojuvenil', mientras que Manuel Montoya, representante de pacientes que viven con obesidad, abordará la visión y necesidades del paciente, para, a continuación, clausurarse las Jornadas.

El plazo de inscripciones para asistir a estas jornadas, que tiene Solicitada Acreditación para farmacéuticos, médicos y enfermeros al Instituto Ciencias de la Salud de Castilla La Mancha, se mantiene abierto hasta el 17 de abril, y los interesados pueden hacerlo en este enlace: https://cursos.cofciudadreal.com/Paginas/Curso.asp?idCurso=5...;idEdicion=75

IMPORTANCIA DE LA JORNADA

La presidenta del COF de Ciudad Real, Marta Arteta, destaca la importancia de esta jornada porque "uno de cada cuatro castellanomanchegos convive con la obesidad, una cifra por encima de la media nacional, convirtiéndose en uno de los principales problemas y retos sanitarios.

Según los investigadores del centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la obesidad y el sobrepeso se disparan en España: ya los sufren el 55% de los adultos españoles, y un tercio de los niños y adolescentes del país tiene exceso de peso".

"La obesidad exige una respuesta integral, coordinada y basada en la evidencia. Desde la farmacia tenemos una posición privilegiada para acompañar al paciente, detectar factores de riesgo, reforzar la educación sanitaria y contribuir a una mejor adherencia a los tratamientos y a los cambios de estilo de vida", señala Carmen del Campo, vocal provincial de Alimentación y Nutrición y Vocal Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Desde el COF de Ciudad Real quieren contribuir a la llamada 'revolución saludable' enfocando la jornada a la formación, actualización, difusión y sensibilización que contribuya a la mejora de la atención de los pacientes.

Jornadas que cuentan con el patrocinio principal de Fundación Globalcaja, ArkoPharma, Bidafarma, así como del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Novo Nordisk, Laboratorios Cinfa y la colaboración de AMA .