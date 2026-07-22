Abre el carril derecho de la A-4 que fue cortado este martes por la salida de vía de un camión en Madridejos

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El carril derecho de la autovía A-4 ha abierto al tráfico esta madrugada después de que este martes la salida de vía de un camión en Madridejos (Toledo) obligase al corte de la vía en sentido Córdoba.

No obstante, según informa el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, permaneciendo todavía cerrado el carril izquierdo de la A-4 en ese punto.

El corte afecta a la autovía A-4 en el kilómetro 112 y el aviso se recibió a las 17.34 horas. Una persona resultó herida leve y fue atendida en el lugar.