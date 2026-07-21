Abre la convocatoria para la presentación de espectáculos del catálogo de la Red de Artes Escénicas para primavera 2027

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes, día 21 de julio, la resolución por la que se aprueba la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos que integrarán el catálogo de la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha correspondiente a la temporada de primavera de 2027.

La programación abarcará del 7 de enero al 30 de junio de 2027 y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días hábiles, desde el 22 de julio hasta el 4 de agosto de 2026, ambos inclusive, ha informado la Junta en nota de prensa.

La convocatoria establece que las compañías con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha podrán presentar un máximo de dos propuestas, mientras que las compañías de fuera de la región podrán presentar una única propuesta.

La Comisión Técnica Artística valorará los espectáculos atendiendo a criterios como su calidad artística, la innovación y novedad de las propuestas, el hecho de que sean presentadas por compañías con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, su impacto sociocultural y contribución a la igualdad de género, así como la predisposición de las compañías a reforzar la promoción de sus espectáculos mediante actividades complementarias.

La Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha continúa consolidándose como una herramienta fundamental para acercar la cultura a los municipios de la región y favorecer la difusión del trabajo de las compañías profesionales.

En la convocatoria correspondiente a la anterior temporada se recibieron 777 propuestas, de las que 203 pasaron a formar parte del catálogo de programación. Para la temporada de primavera de 2027 se prevé la adhesión de 94 ayuntamientos.