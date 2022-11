Acusado de descuartizar a su pareja en Santander niega la relación y argumenta que ambos ejercían la prostitución

CIUDAD REAL, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de asesinar y descuartizar a su pareja --que estaba embarazada-- y descuartizarla en Santander ha negado su vinculación sentimental con la víctima, declarándose homosexual e indicando que la relación de ambos se basaba en su actividad profesional, ya que ambos ejercían la prostitución.

Según sus declaraciones ante las preguntas del Ministerio Fiscal, tanto él como la víctima trabajaban como personas de compañía. Según C. A. B. C., cuyo juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, la víctima y él no mantenían una relación de pareja, sino que mantenían únicamente una relación de amistad.

El encausado, que mantiene su inocencia, ha contradicho el relato presentado en la acusación del Ministerio Fiscal, sosteniendo que tan solo le brindaba su apoyo económico por amistad.

Asimismo, ha negado su implicación con los hechos, negando su implicación en el asesinato de N. P. R. G. Según la acusación del fiscal, entre las 11.30 y las 15.00 horas del 20 de agosto de 2020, el acusado asesinó mediante estrangulamiento a su pareja en una vivienda de Santander, a la que se habían trasladado desde Ciudad Real el día 9 del mismo mes.

Posteriormente, descuartizó el cadáver y trató de ocultar los restos en un parque de la ciudad cántabra. En el momento de su muerte, la víctima se encontraba embarazada de 16 semanas. Tras matarla, según el relato del fiscal, procedió a descuartizarla para deshacerse de los restos en un parque de la localidad cántabra.

Por estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de la acusación particular, los familiares de la víctima y la Junta, solicitan las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver. Una pena total de 33 años y 5 meses.