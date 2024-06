El acusado de matar a la pareja de su exnovia en Gálvez niega su implicación en los hechos y rechaza declarar

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo celebra desde este lunes el juicio con jurado contra V.S., acusado de acabar con la vida de J.B.S., de 77 años, pareja sentimental de su exnovia, E.O., contra la cual también habría cometido una agresión con arma blanca. Unas acusaciones por las cuales el ministerio Fiscal solicita 21 años y medio de prisión por los delitos de homicidio, lesiones, allanamiento de morada y quebrantamiento de una condena previa.

La primera sesión del juicio ha estado marcada por el testimonio del acusado, V.S. que, requiriendo de traducción, ha negado su implicación en los hechos y se ha acogido a su derecho a no declarar para no responder a las preguntas de la Fiscalía, de la acusación particular ni de su propia representación legal.

Ante la pregunta de la magistrada que preside la sala sobre si ha entendido las penas que solicitan para él, el acusado ha declarado que ha entendido que "la fiscal ha pedido una condena de 16 años" a través de "un contrato, un acuerdo", a pesar de lo cual, seguidamente ha negado considerarse responsable de los hechos.

SOLICITUD DE 21 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN

Con carácter previo a la declaración del acusado, el Ministerio Fiscal ha relatado los hechos, según se encuentran ya recogidos en su escrito, según los cuales, el 19 de diciembre de 2021, V.S. salió en bicicleta desde la localidad de Menasalbas donde vivía y se desplazó hasta la localidad de Gálvez.

Allí, siempre según ha descrito el fiscal, "V.S. se presenta en el domicilio de las víctimas, echa abajo la puerta, entra con un cuchillo en mano, se encuentra a J.B.S., le apuñala hasta matarlo, y luego ataca a E.O. con el mismo cuchillo, tras lo cual se marcha a su domicilio". Además, ha especificado que durante todo el desarrollo de los acontecimientos, en la vivienda también se encontraba M.J.B.O., hija de E.O. y J.B.S., que en el momento de los hechos contaba con 3 años de edad.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión por el delito de homicidio contra J.B.S., 5 años por un delito de lesiones, 1 año por un delito de allanamiento de morada --frente a los 2 años que solicitaba en su escrito--, así como seis meses por quebrantamiento de condena --a pesar de solicitarse según el escrito al que ha tenido acceso con carácter previo Europa Press, 1 año--, para un total de 21 años y medio de condenas.

Además, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la privación del derecho a residir en la localidad de Gálvez o aquel en que reside a E.O. y la hija de la víctima, M.J.B.O., así como una indemnización de 86.634,85 euros para E.O. y 95.240,70 euros para M.J.B.O., por "el fallecimiento o muerte de J.B.S.".

Unas solicitudes para las cuales la defensa ha adelantado que no existen recursos, ya que el acusado cuenta con "una resolución que decreta su insolvencia".

Por su parte, la acusación particular, que coincide en el relato de los hechos con el Ministerio Fiscal, discrepa en la solicitud de penas, que eleva a los 24 años, al estimar que la agresión a E.O. por parte de V.S. sería constitutiva de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que solicita una condena de 7 años y 6 meses de prisión.

JUICIO CON JURADO

Según está previsto, tras la primera vista oral, el juicio continuará en la Audiencia Provincial de Toledo hasta el próximo 27 de junio, con los testimonios de distintos testigos y peritos, tras lo cual, un jurado de 9 personas titulares, 6 mujeres y 3 hombres --con 2 mujeres más como suplentes--, tendrá que emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no de V.S. en cada uno de los delitos de los que se le acusa.