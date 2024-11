Uno de los acusados de intento de homicidio en Torrijos reconoce que apuñaló a víctima y exculpa a los otros tres

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

S.D.B.O., uno de los acusados de intento de homicidio en la localidad toledana de Torrijos cometido contra A.A.A.G. --que también ha sido juzgado en esta causa por dos delitos de lesiones a sus agresores-- ha reconocido en la vista oral que apuñaló a la víctima en defensa propia, al tiempo que ha exculpado a R.D.S.G., M.D.H. y L.A.B.G de los hechos por los que han sido juzgados.

Así lo ha puesto de manifiesto en la vista oral que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo, en una sesión marcada por las versiones contradictorias entre las declaraciones de la vícticma y también acusado --A.A.A.G.-- y los otros cuatro procesados, S.D.B.O., R.D.S.G., M.D.H. y L.A.B.G.

Unos hechos que se centran en los bloques de pisos conocidos como 'Las Chapas', situados en la calle Ministro Juan José Benayas de Torrijos. Un lugar, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el juicio, que está marcado por la okupación de viviendas y los sucesos ya que, como ha señalado la víctima tan solo un día antes había habido un apuñalamiento en el mismo lugar.

En su relato, A.A.A.G. ha relatado que el día de los hechos --el 25 de septiembre de 2021-- los otros cuatro acusados, que vivían un piso más arriba del suyo, le llamaron desde la calle sobre las 4.30 horas para hablar con él, tras lo que subieron al edificio en lo que ha calificado como "una emboscada".

Así, ha afirmado que mientras que S.D.B.O. y R.D.S.G. se acercaron hasta la puerta de su piso, M.D.H. y L.A.B.G se escodieron tras unas escaleras. Razón por la cual, antes de salir de su casa cogió dos cuchillos de cocina porque "no se fiaba". "Comenzaron a agredirme, primero S.D.B.O. y luego R.D.S.G. y me condujeron hasta donde estaban ellas preparadas para atacar".

Ha afirmado que M.D.H. le dio una primera puñalada en la cabeza y que, acto seguido, L.A.B.G. le propinó otra cerca de la femoral. "En ese momento me tiraron al suelo y me quitaron los cuchillos y comenzaron a apuñalarme por diversas partes. No pude defenderme".

No obstante, ha admitido que si agredió a alguien durante la pelea no fue con intencionalidad. "Fue algo a lo que me ví obligado porque traté de defenderme porque siempre me enseñaron a vivir como un hombre y no a morir como un cobarde", ha confesado.

Una agresión que ha dicho que acabó cuando le dijo a R.D.S.G.: "Me vais a matar gratis". "Todo acabó ahí", ha manifestado, para afirmar que luego solo recuerda que otro vecino le auxilió y le llevó en coche al hospital mientras solo pedía que le dejaran dormir y se encontraba "muy cansado".

NO TENÍA PROBLEMAS CON LA VÍCTIMA

El siguiente de los acusados en testificar ha sido R.D.S.G. que ha dicho que no tenía problemas con la víctima y que solo sabía que S.D.B.O. había tenido problemas con él antes por decir cosas a su esposa. "Nos invitó a tomar una cerveza y yo le dije que no, pero S.D.B.O. le dijo que quería hablar con él así que nosotros nos fuimos a hablar con él mientras M.D.H. y L.A.B.G. subieron al piso de arriba".

"Sin mediar palabra A.A.A.G. sacó un cuchillo y le pegó una puñalada a S.D.B.O. Yo traté de separar y me dio otra puñalada a mi. Empezó a dar puñaladas y subí al piso de arriba a pedir ayuda y cuando bajé los ví a los dos peleando", ha sostenido.

Es en ese momento cuando auxilió a su amigo y, ha afirmado, se preocupó también por A.A.A.G. y tras ver que un vecino le estaba ayudando, se centró en S.D.B.O. y le llevó al hospital para que le trataran las heridas sufridas. "Yo no cogí un cuchillo nunca y M.D.H. y L.A.B.G tampoco", ha afirmado.

Por su parte, S.D.B.O. ha reconocido que le dijo a la víctima que quería hablar con él y subió a su piso mientras M.D.H. y L.A.B.G. se fueron al piso de arriba, donde estaba su casa. "Le dije que por qué le decía cosas a mi esposa, se encaró y le dí un puñetazo", ha añadido.

Es entonces cuando ha relatado que A.A.A.G. comenzó a lanzar puñaladas mientras él retrocedía, cuando una de ellas le llegóa a alcanzar cerca de la aorta. "Se puso encima de mí y mi amigo que lo quitó de encima y pude quitarle un cuchillo y defender mi vida".

"Perdí el control", ha confesado, añadiendo que, una vez de pie, también comenzó a propinar puñaladas: "Yo fui el que le propinó las puñaladas, el resto no", ha llegado a decir este acusado, que ha añadido que las dos mujeres no llegaron a bajar al piso en el que ocurrieron los hechos en ningún momento.

Acto seguido ha sido el turno de M.D.H. quien ha negado tener ningún problema con la víctima y ha coincidido con S.D.B.O. y R.D.S.G. en que subió al piso de arriba con L.A.B.G., donde estaban sus dos hijos a cargo de una niñera, porque habían ido los cuatro habían salido esa noche.

S.D.B.O. y R.D.S.G. se quedaron con A.A.A.G., con quien nunca había tenido ningún problema, según ha relatado, para negar así haber apuñalado a nadie porque no tenía ningún arma.

Finalmente, L.A.B.G. ha dicho que ella subió al piso superior del que ocurrieron los hechos, que no bajó "en ningún momento", y que no sabía siquiera el motivo por el que S.D.B.O. y R.D.S.G. se quedaron a hablar con A.A.A.G.

En el juicio ha testificado D.A.P. quien ha dicho que auxilió a la víctima y la trasladó al hospital sin ver nada de lo que ocurrió, mientras que entre los guardias civiles que actuaron esa noche, uno de ellos ha indicado que detuvieron a S.D.B.O. porque varias personas del edificio les dijeron que había participado en los hechos, entre ellas D.A.P.

También uno de los forenses que ha testificado ha puesto de manifiesto que las lesiones sufridas por A.A.A.G. podrían habrele causado la muerte sino hubiese sido trasladado pronto y atendido en el hospital.

CONCLUSIONES

Al termino de la prueba testifical y la pericial, ha sido el turno para las conclusiones de las partes en las que el Ministerio Público ha mantenido las penas de cárcel que solicita de siete años y quince días por un delito de homicidio en grado de tentativa para S.D.B.O. y R.D.S.G; tres años y medio para M.D.H. y L.A.B.G por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso; y tres años y medio para cada uno de los dos delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso atribuibles a A.A.A.G.

Los abogados de M.D.H. y L.A.B.G, por su parte, han pedido la libre absolución de sus patricinadas porque en el juicio no se ha demostrado su participación en los hechos; algo que también han solicitado los abogados de S.D.B.O. y R.D.S.G. porque ya han cumplido más de la mitad de su pena en la cárcel.

Finalmente, la letrada de A.A.A.G. también ha pedido que se le absuelva de los hechos que se le imputan haciendo hincapié en que las versiones de los otros cuatro acusados han sido contradictorias mientras que su patrocinado siempre ha mantenido la misma versión.