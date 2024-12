Una administración de Puertollano reparte 60.000 euros del 60.622, un quinto premio: "Por fin me he estrenado, mamá"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

La Administración de Loterías número seis de Puertollano, situada en la calle Fuente 16, ha vendido diez décimos del 60.622, último quinto premio del sorteo de Lotería de Navidad celebrado este domingo, agraciados cada uno de ellos con un premio de 6.000 euros.

"Ahora mismo estoy que no sé ni cómo actuar", ha expresado en declaraciones a Europa Press Marina Olmo, responsable de la administración, antes de explicar que es el primer premio de Lotería Nacional que vende en los tres años que regenta el establecimiento.

"Se trata además del premio más alto que he repartido; todos tenemos la ilusión de dar algo en Navidad y, como ya le he dicho a mi madre, por fin me he estrenado, mamá", ha exclamado.

Olmo ha aclarado que aún no se ha pasado ningún agraciado por la administración para celebrar el premio, aunque espera que lo hagan. "Es un pellizquito que en estas fechas no viene nada mal, yo desde luego no le haría ascos", ha concluido entre risas.