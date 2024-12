Administraciones de Talavera y Mocejón reciben "con mucha ilusión" y "muy contentos" dar un tercer premio

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Administraciones de Lotería número 7 de Talavera de la Reina y la número 1 de Mocejón, ambas en la provincia de Toledo, han recibido "con mucha ilusión" y "muy contentos" el haber repartido un tercer premio del Sorteo Nacional de la Lotería de Navidad.

Ha sido el 11.840 del que en la Administración talaverana han repartido por ventanilla una serie, 500.000 euros en total. El administrador, Antonio Fernández, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que al haber salido tan pronto el premio, lo estaban viendo aún en casa por la televisión.

"No tenemos ni idea de a quién le ha tocado, se ha vendido por ventanilla y nadie se ha acercado aún", ha manifestado, para agregar que es el primero premio del Sorteo de Navidad que reparten al ser una Administración "relativamente joven", pues abrió sus puertas en 2021.

Desde Mocejón, el responsable de la Administración número 1, David Torrejón, se ha mostrado "muy contento" por haber repartido este tercer premio en un pueblo "tan pequeño". Han sido nueve décimos vendidos por ventanilla, que suman un total de 450.000 euros.

No obstante, no es la primera vez que esta Administración reparte un premio de la Lotería de Navidad ya que en 1990 repartió 'El Gordo' y en 2016 un quinto premio, y su responsable no sabe quién o quiénes han podido ser los agraciados. "Viene mucha gente, estamos muy cerca de Toledo".