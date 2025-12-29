Afectada por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda de Montesclaros

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años ha resultado afectada por inhalación de humo y trasladada al hospital tras el incendio originado en la planta baja de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Pozo Lobero de Montesclaros (Toledo).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 2.44 horas de este lunes.

La mujer fue trasladada por una UVI al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Al lugar acudieron los bomberos de Talavera de la Reina y la Guardia Civil.