La afiliación de extranjeros en C-LM en octubre se situó en 118.383, un 19,5% más que el año pasado

Archivo - Np La Afiliación Extranjera Marca Un Nuevo Récord Con 3,36 Millones De Trabajadores - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros se sitúo en octubre en 118.383 en Castilla-La Mancha, un aumento de 23.051 cotizantes (un 19,5% más) en relación al mismo mes del año pasado, cuando se registraron 95.332, ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este número, 45.099 fueron mujeres y 73.282 hombres. Del régimen general se contabilizaron 81.489, 17.276 pertenecen al Regimen Especial Agrario, 4.667 al Sistema Especial Empleados de Hogar y 14.951 al Régimen Especial Trabajadores Autónomos.

A nivel nacional la media subió en octubre en 63.899 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,8% más respecto a septiembre, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.699.878 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 598.378 ocupados, con un impulso interanual del 19,3%, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 16,4% del total de cotizantes, ha mostrado una trayectoria sostenida de crecimiento, impulsada también por el proceso extraordinario de regularización puesto en marcha en abril.

A 30 de octubre el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 490.586.

De ellos, el 75,2% estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que un 5,9% lo estaba en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sin tener en cuenta el SETA). Por sexos, el 59,7% eran hombres y el 40,3%, mujeres.

Desde 2022, la afiliación de extranjeros ha aumentado en más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 51,1%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacionalizados, octubre se cerró con un nuevo máximo de 3.699.281 afiliados extranjeros, lo que supone 598.282 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 446.584 cotizantes. Le sigue Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726) e Italia (219.770).

El Ministerio ha destacado que la tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, con una subida del 59% y 148.210 afiliados más, así como en venezolanos, donde el ritmo de avance se ha acelerado al 19,6%, tras sumar 41.012 ocupados desde octubre del año pasado.