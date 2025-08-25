Agudo (PP C-LM) califica el verano del gobierno de Page como el del "abandono, la dejadez y el engaño"

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha calificado este lunes el verano del gobierno socialista de Emiliano García-Page como el del "abandono, la dejadez y el engaño", porque han demostrado, a su juicio, que "ni están ni se les espera" porque se han ido de vacaciones y han dejado "tirados" a los castellanomanchegos.

De esta forma se ha pronunciado Agudo tras la reunión conjunta del Comité de Dirección y el Grupo Parlamentario Popular del PP-CLM, presidida por Paco Núñez, que ha recordado que su formación "ha seguido trabajando durante el verano" y "no ha desaparecido como ha ocurrido con el PSOE".

La número dos del PP-CLM ha recordado que han estado al lado de muchos castellanomanchegos que siguen reivindicando a Page que cumpla con las promesas electorales que ha realizado en los últimos 11 años al comprobar que el gobierno regional "ha desaparecido y ha estado fuera de cobertura". Y es que, como ha afirmado Agudo, cuando ha habido incendios "los alcaldes han estado solos", y ha recalcado como ni Page, ni ninguno de sus consejeros, se ha presentado en las localidades que han sufrido un incendio.

También ha dicho que, ni Page ni sus consejeros han respondido a las denuncias de las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales de Castilla-La Mancha; ni han atendido a los problemas que está sufriendo el campo, como es el caso de la lengua azul, o el decreto de nitratos con el que "se va a arruinar a los agricultores"; o para explicar el futuro de la PAC, según ha informado el PP en nota de prensa.

Carolina Agudo ha lamentado que "hayamos presenciado durante el verano espectáculos internos del PSOE y como Page deja tirados a los suyos, incluidos sus alcaldes". "O cómo se esconden para tapar su falta de gestión, demostrando que les da igual lo que pasa en Castilla-La Mancha mientras ellos están de vacaciones".

Según ha indicado la portavoz parlamentaria del PP-CLM, el gobierno de Page va a tener que dar explicaciones de todos los asuntos de los que se han escondido durante el verano en las Cortes regionales donde, durante todo este mes, se han registrado iniciativas y preguntas sobre cuestiones importantes que han sucedido en la región como son los incendios, las denuncias de los bomberos o las reivindicaciones justas de los pueblos que Page sigue incumpliendo tras once años de gobierno.

Además, la secretaria general ha indicado que se ha registrado peticiones de información sobre los beneficios obtenidos por la región en las pruebas deportivas que se han celebrado aquí, pidiéndole al gobierno que afine con los datos que dan porque "nos tienen acostumbrados a mentir". Por ello ha dicho que el PP-CLM no va a consentir que se engañe a los vecinos de la región con datos "fruto de ocurrencias que seguramente alguien del gobierno haya dictado desde cualquier tumbona a saber dónde".

Agudo ha concluido asegurando que, desde el PP estamos convencidos de que, en Castilla-La Mancha, "va a venir un nuevo tiempo de cambio" que está liderando el presidente Paco Núñez y "no vamos a dejar de trabajar ni un segundo para defender las reivindicaciones de los vecinos de la región", apoyándonos en un municipalismo "fuerte" gobernado por el PP y con el fin de consolidar esa alternativa "sólida y real" para que las preocupaciones de los castellanomanchegos sean el pilar fundamental del gobierno.