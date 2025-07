Agudo (PP) siembra dudas por una adjudicación en C-LM a una empresa del 'caso Koldo' y Junta y PSOE piden su dimisión

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, se ha hecho eco de una información de diario ABC sobre una adjudicación desde el Gobierno autonómico de 5,5 millones de euros con una empresa que tuvo relación con la presunta trama de corrupción de miembros del PSOE; ante lo que la respuesta tanto del Ejecutivo de Emiliano García-Page como del PSOE regional ha sido solicitar su dimisión.

Primero era Agudo la que hablaba de "otra adjudicación millonaria en el año 2023, por parte del Gobierno regional a una empresa vinculada en 'el caso Koldo'. La dirigente 'popular' también ha resaltado que el Gobierno de García-Page adjudicó a esta empresa unas obras por 5,5 millones de euros.

Y todo ello, ha apuntado, "cuando ese año, en el año 2023, las inversiones en la Consejería de Bienestar Social, que es donde se realiza esta adjudicación, "no llegaban a los 10 millones de euros".

AGUDO "DEBE DIMITIR"

La respuesta oficial por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha no se hacía esperar. "Es mentira y es falso. Pero es más, si no lo demuestra en 24 horas, debe de dimitir", aseguraba la portavoz gubernamental, Eshter Padilla.

Así, ha avisado que este mismo jueves, 24 horas después de esta petición, se recordará la necesidad de que debe de dimitir. "Si no demuestra en 24 horas la afirmación que ha dicho, Carolina Agudo debe de dimitir. Es una calumniadora".

El PSOE se ha alineado con esta petición de dimisión en 24 horas, y en boca de su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, ha cargado contra las "gravísimas acusaciones" de Agudo.

"Adjudicar obras no es corrupción. Andalucía y Castilla-La Mancha han adjudicado obras en el mismo año a esta empresa, pero, insisto, adjudicar obras no es corrupción. Y, desde luego, en Castilla-La Mancha no hay ni una mota de duda, quiero decirlo muy claro", ha aseverado Abengózar.