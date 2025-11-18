Albacete conmemorará el 25N con actividades y el estreno del Centro Ágora en la Red de Espacios contra la Violencia

ALBACETE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, ha informado este martes de las actividades que el Ayuntamiento ha organizado este año con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra el próximo 25 de este mes.

Acciones organizadas desde la Unidad Técnica de Igualdad y Género que, tal y como ha señalado la concejala, persiguen sensibilizar a la ciudadanía albaceteña sobre la gravedad de esta violencia, así como de la importancia que tiene la comprensión de la sociedad en su conjunto para erradicar esta lacra social, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Gala de la Calzada ha asegurado que "la violencia de género sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad y por este motivo el Ayuntamiento seguirá trabajando y actuando para conseguir una ciudad libre de violencia de género", asegurando que "cada acción cuenta, cada palabra importa, y la prevención, empatía, el ejemplo y la solidaridad son nuestras mejores herramientas".

En cuanto a las acciones organizadas para conmemorar la fecha, la concejala se ha referido a la campaña de sensibilización que se desarrollará durante todo el mes de noviembre bajo el lema "Albacete no tolera las violencias machistas" en 20 mupis de la ciudad, radios y redes sociales, para transmitir un mensaje de rechazo frontal a cualquier forma de violencia machista, apelando a la implicación de toda la ciudadanía de nuestro municipio en su erradicación.

El 24 de noviembre, como novedad, Gala de la Calzada ha señalado que tendrá lugar en el Centro Ágora la inauguración de la placa que identifica que este edificio municipal está dentro de la Red de Espacios contra la Violencia de Género, convertido desde ese día en un punto de apoyo, información y seguridad, destacando que hasta la fecha ya existen 15 espacios municipales adheridos a la misma entre centros socioculturales, educativos y deportivos.

El 25 de noviembre, a las 10.30 horas, la concejala ha explicado que tendrá lugar el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la puerta del Ayuntamiento, donde se procederá a la lectura del manifiesto elaborado por representantes del Consejo Municipal de Mujeres e Igualdad con la participación de instituciones, organizaciones y medios de comunicación, amenizado por la Banda Sinfónica Municipal.

Por último, el 26 de noviembre, Gala de la Calzada ha anunciado que tendrá lugar una obra interactiva de carácter sensibilizador titulada 'Dial a story' en la Plaza del Altozano, de 10.00 a 13.00 horas, guiada por un actor, en la que a través de cuatro teléfonos con diez relatos basados en testimonios reales se trata de acercar a la ciudadanía la realidad de la violencia ejercida hacia las mujeres.

La concejala ha animado a toda la sociedad albaceteña a participar en estas actividades y a ser parte activa en la erradicación de esta lacra social, convencida de que "la lucha contra la violencia de genero requiere del compromiso de toda la sociedad en su conjunto porque es un problema que nos afecta a todos".