Albacete y la FAPA 'María Moliner' promueven una campaña contra el acoso escolar con más de 4.500 alumno participantes

Presentación de la campaña 'No es una broma'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, Pascual Molina, ha presentado este viernes en rueda de prensa la campaña 'No es una broma' que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres 'María Moliner' va a poner en marcha para luchar contra el acoso escolar en los centros educativos, acompañado por la técnica de esta FAPA, Ana Romero, y el responsable de la empresa Cerebroom, Alberto Sarrión.

Pascual Molina ha reconocido y puesto en valor el gran trabajo que realiza la FAPA 'María Moliner' para mantener viva, año tras año, una campaña que aborda uno de los restos más importantes del ámbito educativo, como es la prevención del Bullyng y la construcción de una convivencia basada en el respeto y la empatía en los centros educativos, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En opinión del concejal, "el acoso escolar no es una cuestión menor ni aislada, es una realidad compleja que afecta a la salud emocional, al rendimiento académico y al desarrollo personal de nuestros niños, niñas y adolescentes", recordando que "no solo se manifiesta en el aula, sino también en el entorno digital, en las redes sociales e incluso mediante el uso inadecuado de nuevas tecnologías y a través de la inteligencia artificial".

Por este motivo, Pascual Molina ha señalado que iniciativas como la campaña de la FAPA contra el acoso escolar, son especialmente necesarias porque "no se limita a señalar el problema, sino que trabaja la prevención desde la educación emocional, la reflexión crítica y la participación activa del alumnado, implicando además a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores y familias".

El concejal ha reafirmado el compromiso institucional que mantiene el Ayuntamiento en la lucha contra el acoso escolar, recordando que forma parte del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia recientemente aprobado que es la "hoja de ruta" para garantizar el bienestar, la protección y el desarrollo integral de la infancia en nuestra ciudad.

Un compromiso que, tal y como ha asegurado Molina, se enmarca en los modelos de Albacete Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia que sitúan a la infancia y a la adolescencia en el centro de las políticas municipales y con los que el Ayuntamiento pretende "construir entornos escolares seguros y participativos donde se promuevan valores de convivencia, igualdad y respeto".

El concejal ha puesto en valor el gran trabajo de planificación, coordinación y trabajo conjunto con centros educativos, con la Policía Local y también a través del Proyecto Centauro y con entidades sociales como la FAPA 'María Moliner' que está llevando a cabo el Ayuntamiento.

Pascual Molina ha asegurado que, aunque la educación no es una competencia municipal, sino de otras administraciones, al ser el Ayuntamiento la más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, "estamos trabajando para acompañar, coordinar y apoyar todas aquellas iniciativas que contribuyan a prevenir el acoso y mejorar la convivencia en nuestros centros educativos".

Según ha señalado el concejal, "el bullying no se combate solo con protocolos, también generando cultura de respeto y fomentando la empatía, tanto en los centros educativos, como en ámbito familiar. Algo que requiere de trabajo constante, formación, coordinación y sobre todo del compromiso compartido por parte de toda la comunidad educativa.

Pascual Molina ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando en esta misma dirección y colaborando con entidades como la FAPA 'María Moliner' para conseguir que "Albacete sea una ciudad donde ningún menor se sienta solo, donde el silencio no sea la respuesta y donde la convivencia y el respeto sean un objetivo común".

Por su parte, la técnica de la FAPA 'María Moliner', Ana Romero, ha recordado que el acoso escolar "no es ninguna broma" y tampoco es "cosa de niños", ya que afecta a miles de menores de España, y por tanto exige una respuesta urgente.

Para prevenir y actuar ante el bullyng y el ciberacoso en las aulas, Ana Romero ha explicado que la FAPA 'María Moliner' va a poner en marcha una campaña educativa consistente en dos proyectos, en los que ya han confirmado su participación más de 4.500 alumnos y alumnas de 40 centros educativos de Primaria y Secundaria de Albacete. Una cifra que podría incrementarse, ya que el plazo para sumarse a estos proyectos estará abierto hasta el próximo día 25 de este mes.

Ana Romero ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, sobre todo teniendo en cuenta que uno de cada diez estudiantes sufre acoso escolar de forma reiterada; más del 20 por ciento del alumnado ha presenciado situaciones de acoso sin intervenir; el ciberacoso afecta a entre un 10 y un 15 por ciento de adolescentes; las víctimas presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión y fracaso escolar y, en los casos más graves, es motivo de suicidio.

La técnica de la FAPA 'María Moliner' ha señalado que los dos proyectos comparten el mismo objetivo, que no es otro que proteger a la infancia.

'CHARLA-EXPERIENCIA EDUCATIVA 'SI ERA SOLO UNA BROMA' PARA PRIMARIA

Ana Romero ha explicado que el primero de ellos, a cargo del artista albaceteño Francis Zafrilla, consiste en una charla-experiencia educativa dirigida a alumnado de 5º y 6º de Primaria para trabajar de manera preventiva en edades clave donde muchas conductas de exclusión comienzan a normalizarse.

Bajo el nombre de 'Si era solo una broma', este proyecto abordará cuestiones de especial relevancia como qué es y qué no es bullying, cómo identificar señales tempranas, y el ciberbullying y el uso responsable de redes sociales.

Además, ahondará en la educación emocional, la empatía y la igualdad, poniendo a disposición del alumnado herramientas prácticas para pedir ayuda y actuar con el objetivo de frenar el acoso antes de que se consolide.

Romero ha recordado que situaciones graves de acoso escolar comenzaron con una risa colectiva y la frase: "Solo era una broma", asegurando que "cada caso de acoso que no se detecta a tiempo es una oportunidad perdida para proteger a un menor."

ESCAPE ROOM ACOSO ESCOLAR: INTERVENCIÓN ACTIVA EN SECUNDARIA

El responsable de la empresa Cerebroom, Alberto Sarrión, ha explicado el segundo de los proyectos organizados por la FAPA 'María Moliner', dirigido a alumnado a partir de 1º de Secundaria, con el objetivo de transmitir un mensaje de empatía a través de un Escape Room.

Alberto Sarrión ha señalado que mediante esta experiencia inmersiva y participativa los estudiantes podrán identificar señales reales de acoso, comprender los roles implicados: víctima, agresor, espectadores y defensores, analizar los distintos tipos de acoso: físico, verbal, social y digital, aprender estrategias concretas de intervención segura y romper el papel pasivo del espectador. El alumnado no escuchará pasivamente, ya que participará, reflexionará y tomará decisiones.