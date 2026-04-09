Albaceteños pueden pedir ayudas para el pago de alquiler desde este jueves, incluyendo a contratos para una habitación

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha animado a los ciudadanos a informarse sobre las ayudas para pago del alquiler incluidas en el denominado 'Fondo Social', que pueden pedirse desde este jueves y hasta el próximo día 28, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Se incluyen ayudas para aquellos contratos de alquiler de una habitación.

Este fondo tiene por finalidad que los beneficiarios que cumplan los requisitos no destinen más del 30% de sus ingresos a la vivienda. La dotación presupuestaria se incrementa en 160.000 euros respecto a la convocatoria del año 2025, alcanzando un total de 460.000 euros, aunque esa cantidad podrá ampliarse si hay más solicitudes.

Este año se ha incrementado el límite superior del alquiler mensual situándose en los 671 euros, que es el precio medio de alquiler en la provincia de Albacete según el informe FOESSA, frente a los 650 de la convocatoria anterior. Al aumentar el límite "se pretende que el número de albaceteños y albaceteñas que puedan beneficiarse de estas ayudas sea mayor".

En la convocatoria del pasado año se atendieron 337 solicitudes, "y tuvimos que aumentar sensiblemente la cantidad de 300.000 euros aprobada en un primer momento", ha remarcado Serrano, que destaca que "la voluntad es dar respuesta a todas las peticiones que cumplan los límites de renta y los requisitos de la convocatoria", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

CONTRATO DE UNA HABITACIÓN

Desde la última convocatoria se pueden beneficiar también las personas que tengan un contrato de alquiler de una habitación, "una posibilidad que ha sido muy bien acogida, porque da cabida a muchas personas jóvenes que no pueden permitir alquilar una vivienda entera".

Las ayudas se destinan a personas físicas que sean titulares de un contrato de alquiler, público o privado, y que residan y estén empadronadas en el municipio de Albacete y sus pedanías.

La unidad de convivencia debe carecer de vivienda en propiedad, y no puede superar el límite de ingresos económicos establecidos (1.587,60 euros al mes para un único miembro, 1.653,75 euros para dos miembros, 2.067,19 euros para tres, 2.583,98 euros para cuatro, y 3.229,98 para cinco miembros o más). El alquiler no debe ser inferior a 150 euros ni superior a 671 euros, y en el caso de alquiler de habitación, el importe mensual no será superior a 200 euros.

Los solicitantes deben tener recursos económicos propios para pagar al menos el 30% del alquiler durante seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria. Para los jóvenes hasta 35 años, sus ingresos deben permitir afrontar el 20% del alquiler.

El importe de la ayuda será la diferencia entre el 30% de los ingresos mensuales (20% en el caso de jóvenes) y el importe mensual del alquiler, multiplicado por un periodo de hasta seis meses.

El alcalde ha recordado que el objetivo del Fondo Social de Alquiler es prevenir situaciones de riesgo o exclusión social por precariedad económica, garantizando que la aportación de estas personas y familias, en concepto de alquiler, no supere determinado porcentaje de sus ingresos mensuales. Por eso el Ayuntamiento aporta la diferencia hasta el 100% del importe mensual del alquiler".

Además, estas ayudas se enmarcan en la política municipal de apoyo al acceso a la vivienda que incluye la construcción de vivienda pública para venta y alquiler, la promoción de más suelo urbano para la construcción de viviendas que modere el alza de precios, o el Plan Integral de la Vivienda con una partida de 800.000 euros en los próximos Presupuestos para subvencionar a los compradores de viviendas el equipamiento de las mismas.