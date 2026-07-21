Alcalde de Corduente, optimista de cara a proteger el pueblo del incendio de Selas tras evacuar una pedanía

Incendio en Selas - PLAN INFOCAM

MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Corduente (Guadalajara), José Carlos Muñoz, se ha mostrado optimista ante la evolución del incendio originado en la vecina localidad de Selas y que ha obligado a desalojar Aragoncillo, pedanía de este municipio, asegurando que, en principio, las llamas "van a pasar de largo" gracias al trabajo realizado sobre el terreno.

Un segundo incendio grave en la provincia de Guadalajara que también ha llegado al nivel 2, y cuya evolución preocupa. "No sabemos dónde acabará o cuándo se podrá apagar. Una importante zona forestal está ardiendo, pero ahora toca proteger a la población", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Los vecinos que permanecían en la localidad han sido trasladados a la Escuela Hogar del municipio de Molina de Aragón, y los primeros trabajos se han centrado, tal y como ha dicho, en que las llamas no entraran "en el núcleo" del pueblo, algo que de momento está "bastante bien".

"Se han hecho cortafuegos y han actuado maquinaria pesada y helicópteros. Ahora se desplaza hacia el monte y a las poblaciones de Establés y Concha, y veremos qué pasa con Pardos", ha abundado.

ÚLTIMA HORA

Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia establece la evacuación de las localidades de Establés, Concha, Torrubia Tartanedo y Pardos. Se mantiene corte de carretera N-211 entre Selas y Aragoncillo. Se ha enviado un Es-Alert Enviado con instrucciones de evacuación.

Tal y como informa en su cuenta de X el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, 14 medios aéreos, 16 medios terrestres y 122 efectivos.

Colaboran medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Unidad Militar de Emergencias, 112 Comunidad de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.