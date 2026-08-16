Alcalde de Cuenca, desde la "lealtad" al PSOE, urge a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales "lo antes posible"

Archivo - Darío Dolz y García-Page, en foto de archivo - JCCM - Archivo

CUENCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, el socialista Darío Dolz, ha asegurado "desde la lealtad a unas siglas" como son las de su partido que "toca ya que haya elecciones generales" y que estas sean "lo antes posible".

En una entrevista con Europa Press, Dolz ha rechazado la posibilidad de que el 23 de mayo de 2027, cuando están fijadas tanto las municipales en toda España como las elecciones autonómicas, se abran también las urnas nacionales en un "súper domingo".

"La situación en algunos momentos es totalmente insostenible, y lo digo desde la lealtad a unas siglas. Es triste decirlo pero es así", asegura, si bien apunta que "el electorado es inteligente a la hora de tomar las decisiones".

Opina que las elecciones municipales, en todo caso, son más "personalizadas" y a la hora de votar no se tiene en cuenta "tanto a las siglas como a las personas".

Por ello, asegura que tiene confianza en que los conquenses sepan valorar el trabajo de su equipo en los últimos siete años, un trabajo que quiere "seguir haciendo".

DUDAS SOBRE SI OPTARÁ A UN TERCER MANDATO

Con todo, Dolz mantiene la duda sobre si optará a lo que sería su tercer mandato consecutivo, una decisión que tal y como ha dejado claro en varias ocasiones tomará una vez terminen las fiestas de San Mateo, el 21 de septiembre.

Preguntado por esa continuidad, parafrasea al alcalde socialista de Cuenca José Manuel Martínez Cenzano. "Me dijo que para ser alcalde había que romper la silla de alcalde y estar con los vecinos, algo que he intentado".

Sobre el panorama a nivel regional, donde las encuestas revelan que el PSOE solo podría conservar el Gobierno en manos de Emiliano García-Page en el caso de reeditar su mayoría absoluta, ha admitido que el PSOE local tiene responsabilidad de cara a empujar a mantener el Ejecutivo autonómico, así como el provincial en la Diputación.

EL ELECTORADO DE CUENCA NOS UNE, EN "SINTONÍA" CON EL PSOE

Darío Dolz también ha tenido palabras para la "ausencia irremplazable" de quien durante mucho tiempo fue su primer teniente de alcalde y socio de Gobierno, Isidoro Gómez Cavero, líder recientemente fallecido de la agrupación independiente Cuenca Nos Une que ha otorgado en dos ocasiones a los socialistas la llave de Gobierno.

"Era mi hermano mayor, podíamos discutir en lo político, pero en la amistad era excepcional. Y hay que valorar lo que ha hecho en las dos últimas legislatura, porque ha dejado su impronta en la ciudad", asegura.

Con este tablero, el alcalde de Cuenca pide al electorado de Cuenca Nos Une que "valore el trabajo de Gómez Cavero de la mano del PSOE en la ciudad" y que "confíen en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones".