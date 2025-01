El alcalde de Puertollano encarga un estudio de la Fuente Agria y acusa a PSOE de no haber hecho "nada"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha avanzado que el equipo de Gobierno municipal ha encargado un estudio hidrogeológico para determinar el estado del caudal de la Fuente Agria a una nueva empresa, que no ha determinado, y que los resultados serán expuestos a los grupo municipales una vez esté concluido.

Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz en el pleno ordinario celebrado en la mañana de este jueves y en el transcurso del debate sobre la moción del grupo municipal socialista que pedía la realización de un estudio del caudal de este espacio emblemático de Puertollano, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.

La moción finalmente ha salido adelante, pese a los votos en contra de los ediles populares, una postura que el alcalde ha justificado al considerar que la redacción de la propuesta socialista responde a un afán "demagógico", al tiempo que ha reprochado al PSOE que "no hiciera nada" por el manantial, al menos desde el año 2008, cuando se produjo el primer corte grave de agua como consecuencia de las obras de construcción de un edificio en la calle Ave María.

En este sentido, Ruiz ha acusado a los anteriores equipos de Gobierno de "no aplicar ningún plan de protección" en los últimos lustros. Tras advertir a los socialistas de que con la simple declaración como Bien de Interés Cultural no se protege el manantial, les ha preguntado por qué no se llegó a aprobar definitivamente la modificación de medidas urbanísticas propuesta en diciembre de 2008, que afectaba a 56 hectáreas de este entorno.

De su lado, la concejal socialista Esther Mora ha reprochado al alcalde de Puertollano que solo anuncie la redacción de un nuevo estudio tras la presentación de la moción del PSOE y después de 19 meses en el gobierno sin que hubiera atendido a su compromiso, y le ha preguntado también a qué empresa se ha encargado y qué tipo de estudio se va a hacer.

Por su parte, los portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida y de Vox, Jesús Manchón y Félix Canal, se han alineado a favor de la propuesta socialista.

CONTINÚAN LAS BONIFICACIONES AL TRANSPORTE URBANO

Asimismo, el Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal del PP para la continuidad, hasta el 30 de junio, de la bonificación del 50% las tarifas vigentes de los abonos transporte y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano de viajeros. El Gobierno de España contribuirá con el 30% de la bonificación y el Ayuntamiento hará frente al 20% del precio de los abonos y títulos del bus urbano.

Los ediles también han debatido una moción del grupo municipal del PP, que ha salido adelante con el apoyo de Vox, para solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la derogación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua, de aplicación desde el 1 de enero de 2025.

Según el portavoz del PP, Juan Sebastián López Berdonces, se estima que la recaudación de la Junta de Comunidades por este canon sea de unos 40 millones de euros en 2025 y en torno a 70 millones de euros para 2026, "una medida que supondrá estrangular más la economía de las familias y empresas".

El Grupo Municipal Popular ha informado de que el canon implica una subida de 24 a 30 euros de media por habitante al año, ya que cada hogar tendrá que abonar una cuota mensual fija de 2 euros, "que tendrá que recaudar el Ayuntamiento a cada ciudadano y transferir a las arcas de la Junta de Comunidades".

El portavoz de Izquierda Unida, Jesús Manchón, ha sostenido que se trata de un canon sobre un "derecho fundamental como es el acceso al agua" y que Junta de Comunidades y PP lo ven como un "servicio mercantil", cuando en realidad "perjudica a las familias más vulnerables", no sin recordar que el propio equipo de Gobierno municipal del PP ha incrementado el recibo del agua en los últimos meses en cumplimiento del contrato con la empresa mixta

De su lado, el portavoz del PSOE, Casto Sánchez, ha acusado al PP de instrumentalizar esta moción con fines partidistas y tergiversando el sentido, cuantías e intención del canon, ya que los tipos de gravamen, a su juicio, tienen en cuenta a las personas más vulnerables, familias numerosas y pequeños consumidores.