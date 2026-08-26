Alcalde de Talavera reclama a la Junta que concrete inversión y plazos de la Agencia de Transformación Digital

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha "que cumpla el compromiso" adquirido con la ciudad para ubicar en Talavera la sede de la Agencia de Innovación y Transformación Digital y que avance en la concreción del proyecto, la inversión y los plazos para su ejecución.

Gregorio ha reclamado a la Junta que explique cuánto dinero va a destinar específicamente a la sede de Talavera, "qué presupuesto tendrá la actuación y cuándo se podrá conocer el proyecto" que permitirá hacer realidad esta infraestructura, después de que el gobierno regional haya dado a conocer que destinará 14 millones de euros para la sede de la citada agencia en Toledo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ofreció a la Junta una parcela en la avenida de Madrid para la sede de la agencia, y la Junta declinó ese ofrecimiento. No obstante, la ubicación de la Agencia en Talavera fue abordada directamente con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la reunión mantenida el pasado 16 de febrero en el Ayuntamiento.

En aquel encuentro se determinó que Torrehierro es la zona en la que se plantea ubicar la sede, vinculándola al desarrollo de un nuevo polo tecnológico en la ciudad.

En esa reunión, Gregorio manifestó su satisfacción por que Talavera acogiera esta sede regional y defendió que su implantación en Torrehierro permitiría avanzar en la creación de una ciudad tecnológica capaz de atraer nuevas empresas y convertir a Talavera en un referente nacional e internacional.

Ahora, ante las últimas informaciones conocidas sobre la Agencia, el alcalde considera necesario que la Junta "aclare qué actuación concreta tiene prevista para Talavera y cuál será la aportación económica del Gobierno regional".

"Si la Junta mantiene su compromiso con Talavera, lo que necesitamos ahora son certezas: saber cuánto va a invertir, qué proyecto se va a ejecutar y cuándo vamos a conocerlo".

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento ha mostrado desde el primer momento su disposición a colaborar con el Ejecutivo autonómico para facilitar la implantación de la Agencia.

De hecho, en febrero ambas administraciones analizaron las posibilidades existentes en Torrehierro y vincularon el proyecto a los terrenos que el Ayuntamiento pueda disponer tras la reparcelación de los terrenos relacionados con la implantación de Meta.

Gregorio ha subrayado que la sede de la Agencia no debe quedarse en un anuncio, "sino que debe traducirse en una actuación concreta que contribuya al desarrollo del polo tecnológico de Talavera". En este sentido, ha reclamado a la Junta que ponga fecha al proyecto y concrete los recursos económicos que va a poner sobre la mesa.

"Talavera ya ha dado pasos y ha puesto sobre la mesa una ubicación para este proyecto. Ahora le corresponde a la Junta cumplir su compromiso y decir a los talaveranos cuánto va a invertir, qué va a construir y cuándo podremos conocer el proyecto", ha afirmado.

El alcalde ha recordado que la Agencia fue presentada como un elemento estratégico para impulsar la innovación y la transformación digital y que su implantación en Torrehierro puede servir como foco de atracción para empresas tecnológicas, reforzando el objetivo municipal de convertir esta zona en un polo de innovación.

Por ello, Gregorio ha pedido al Gobierno regional que mantenga su compromiso con Talavera y avance de manera efectiva en la definición de la sede, con una inversión concreta, un proyecto conocido y un calendario que permita saber cuándo comenzará a hacerse realidad.

Además, ha apuntado que se trata de "un promesa" que se remonta a 2024 cuando el propio presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page realizó este anuncio en Talavera, "y dos años después seguimos sin proyecto, sin calendario y sobre todo sin conocer la financiación de esta infraestructura".