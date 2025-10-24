Alcaldesa de Villarrubia será juzgada el próximo martes en Toledo acusada de prevaricación administrativa

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, 28 de octubre, a la alcaldesa socialista de Villarrubia de Santiago (Toledo), M.C.M.G, junto al que fuera su equipo de Gobierno --siete ediles--, acusados todos de un delito de prevaricación administrativa. Es la segunda vez que se señala este juicio, ya que la primera vez que se señaló fue el 23 de octubre de 2024 por los mismos hechos.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.

Tal y como señala el fiscal en nota de prensa, los acusados, miembros del equipo de Gobierno de la localidad toledana de Villarrubia de Santiago, de común acuerdo con la alcaldesa --que lo era desde el año 2015--, M.C.M.G., dirigieron a J.V.R., quien se dedicaba a la realización de la actividad ambulante de venta de fruta en el municipio, una carta certificada de fecha 8 de marzo de 2021 manifestándole su voluntad de no renovarle la licencia para el desarrollo de su actividad mercantil, sin iniciar el trámite administrativo oportuno y sin alegar causa legal concreta o incumplimiento de condición alguna.

Tal y como señala la Fiscalía, ello se hizo "en clara contravención de lo legalmente establecido", es decir, "incumpliendo" la ordenanza reguladora número 5 de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en cuyo artículo 5 dispone que "las licencias tendrán una duración de un año, prorrogable, y podrán ser revocadas por incumplimiento de las condiciones a las que se encuentran sometidas".

A juicio del fiscal, según refleja en su escrito recogido por Europa Press, los hechos narrados son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa previsto y penado en los artículos 404 del Código Penal.

Por ello, relata el fiscal, procede imponer a cada uno de los acusados la pena de nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Junto a la alcaldesa, serán juzgados los ediles M.T.C.G. A.L.M.L., B.J.C.V., M.T.P.L., A.G.L., P.E.A. y A.H.G.