Alcázar de San Juan estrena un Centro de Atención Integral a Enfermedades Respiratorias de la mano de Linde Médica

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcázar de San Juan ha inaugurado un nuevo Centro de Atención Integral a Enfermedades Respiratorias (CAIDER) a cargo de la entidad Linde Médica, una infraestructura sanitaria ideada para "mejorar la accesibilidad y la atención humanizada a los pacientes respiratorios", según defiende la empresa en nota de prensa.

Se trata, tal y como apuntan, de un nuevo centro de la red de Linde diseñada "para atender de forma más precisa al paciente con enfermedad respiratoria en todas las fases de su patología".

En concreto, la unidad de negocio dedicada a la Salud y a las Terapias Respiratorias Domiciliarias del Grupo Linde en España cuenta en la actualidad con 42 centros de este tipo operativos, ubicados tanto dentro de hospitales como en sus proximidades.

Cada uno de estos centros ofrece atención especializada y multidisciplinar a pacientes con patologías respiratorias, en estrecha coordinación con el sistema sanitario público, lo que refuerza el modelo de asistencia respiratoria integral y de proximidad.

La apertura de este centro en Alcázar de San Juan responde a criterios estratégicos asistenciales. "Se trata de un enclave sanitario de referencia y su ubicación central permite dar servicio a una amplia población dispersa en una comarca extensa, mejorando la equidad en el acceso a cuidados respiratorios especializados", comenta Sergio García Ferrer, director general de Linde Médica, durante el acto de inauguración de este nuevo centro..

Así, Linde Médica abre este centro en Alcázar de San Juan para "brindar atención más cercana, accesible y continua a los pacientes respiratorios de la zona, reforzando al mismo tiempo la eficiencia del sistema sanitario regional".

Entre sus servicios, destaca la realización de pruebas diagnósticas respiratorias, en especial estudios del sueño (poligrafías) para la detección de trastornos como la apnea del sueño. Además, se lleva a cabo el inicio, ajuste y seguimiento de las terapias prescritas por el especialista; el seguimiento clínico y la adherencia terapéutica; o el desarrollo de programas de formación y educación sanitaria.

Linde Médica presta asistencia domiciliaria a más de 250.000 pacientes en España, 57.000 de ellos en Castilla-La Mancha, además de prestar servicio a más de 90 hospitales.