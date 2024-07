Alcázar de San Juan sueña con ampliar oferta a visitantes y apuntalar su tren turístico rebautizado como Tren Cervantes

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha hecho un repaso de los hitos turísticos conseguidos en los últimos años en la ciudad, bagage pese al cual se muestra ambiciosa y apunta a la posibilidad de apuntalar el recientemente creado tren turístico desde Madrid, con una experiencia piloto el pasado año y dos más en este ejercicio, para convertirlo en el Tren de Cervantes, dándole periodicidad y ampliando frecuencias.

En una entrevista con Europa Press, Melchor ha indicado al respecto que la intención ahora es seguir colaborando con la Junta de Comunidades y con Renfe para conseguir que haya una mayor cantidad de trenes turísticos hacia Alcázar de San Juan, "llenos de gente que vive a una hora y veinte minutos de la ciudad".

Una vía para atraer turistas que pueden ejercer casi "a la carta" durante dos o tres días "con opciones para todo".

Tras lo que fue una "experiencia piloto" que arrojó un "éxito rotundo", ahora Alcázar trabaja con dos posibilidades en torno a proyectos relacionados con el tren.

Por un lado, que haya más frecuencias de estos trenes turísticos y que vayan aumentando en paralelo con los viajeros que se apuntan; y por otro la ampliación del Museo del Ferrocarril, para lo cual se trabaja para conseguir ensancharlo y ya se han alquilado las naves de remolcado que Adif mantenía en el término municipal, que datan del siglo XIX.

Una apuesta que ya de por sí "es visitable estando vacía" porque tiene "muchísimo encanto ferroviario y arquitectónico", si bien la idea es que albergue "en el medio plazo" material pesado.

Con todos esos mimbres, la propuesta de Rosa Melchor es contar con un tren turístico similar al Tren de la Fresa que conecta Madrid con Aranjuez.

"Lo que no tenemos ahora es capacidad y posibilidad de tener un tren propio porque no hay dónde guardarlo, no hay dónde poder garantizar que esté bien cuidado todo el año para hacer las idas y venidas cuando sea necesario, por lo tanto, mientras llega ese momento de nuestro propio tren y mientras llega el momento del Museo de Ferrocarril, vamos a seguir colaborando con la Junta y con Renfe para que vayan incrementándose las frecuencias y el número de visitantes", ha abundado.

Preguntada por qué nombre sería el adecuado una vez conseguido este objetivo, ha propuesto: "Sería tan sencillo como ponerle 'Tren de Cervantes', podría llegar aquí y lo aprovecharíamos para seguir con la reivindicación de que Miguel de Cervantes Saavedra es natural de Alcázar de San Juan y no de otra localidad, que cada vez nos salen más competidores", ha bromeado al respecto, indicando que "ha nacido también un Miguel de Cervantes andaluz, y no me imagino a ningún andaluz describiendo con tanto detalle nuestro carácter, nuestras costumbres y nuestros paisajes".

Con todo, promete que en caso de conseguir que esta reivindicación cristalice, recibirá personalmente a los primeros visitantes, tanto si es alcaldesa como si no.

"Si no lo soy, procuraré formar parte de los viajeros que lleguen a Alcázar en ese primer tren".

ALCÁZAR, UN REFERENTE

Defiende la alcaldesa que desde el equipo comandado por la Concejalía de Turismo "se ha hecho posible que Alcázar sea todo un referente", a lo que ha sumado la circunstancia de ser la primera mujer en presidir tanto la Asociación de Ciudades Españolas del Vino como la Red de Ciudades Europeas del Vino, algo que "tiene valor" y que puede servir de referente para las mujeres que vendrán.

Ahora, Alcázar, "tras luchar mucho por exportar su turismo" en pleno centro de La Mancha, ha sabido explotar "muchos ingredientes" con los que puede "luchar" desde el punto de vista de la fe.

"Nos lo hemos creído, en Alcázar de San Juan tenemos una historia larguísima, un patrimonio muy rico, y estamos siendo capaces de contar todo eso ofreciendo un turismo de experiencia".

Según su argumento, el turista a veces no recuerda el estilo de un monumento visitado o la historia que le rodea, pero siempre recuerda "cómo se ha sentido" en el lugar donde ha vacacionado.

Con esa premisa, Alcázar "trabaja mucho el turismo de experiencias y de sensaciones", dejando al visitando con una sensación "de haber sido bien tratado". "Hemos trabajado mucho ese extremo y lo seguimos trabajando".

Para alzar la voz, aprovecha escaparates más allá de Fitur, con otros hitos anuales como La Noche del Patrimonio, en la que el primer fin de semana del mes "se abre la ciudad entera de forma gratuita" con teatro, música y danza "en todas las plazas y ensanches de la ciudad, para que la gente pueda disfrutarlos".

"CON GANAS DE MÁS"

Una estrategia de impulso turístico donde toda una ciudad se vuelca en que el visitante se vaya contento. "Al final lo que hacemos es dejarles con ganas de más".

Una carta de servicios turísticos en la que ha querido dar un especial agradecimiento al sector privado, que ha conseguido conformar una oferta de más de 600 plazas de alojamiento en todos los niveles, desde apartamentos turísticos hasta hostales u hoteles de todas las categorías, "oferta suficiente como para dar respuesta a todos los bolsillos y a todas las necesidades".

Suma a ello la oferta gastronómica, con restaurantes "de cocina de autor, de gastronomía tradicional, y otros de mucha calidad pero más asequibles".