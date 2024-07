Anipam considera "insuficiente" el adelanto de la cosecha de la lavanda a las parcelas afectadas por la plaga

GUADALAJARA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales (Anipam), Abelardo Carrillo, considera "insuficiente" la autorización por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del adelanto de la cosecha de la lavanda en las parcelas afectadas por el gusano Helicoverpa Armigera, y pide que se autorice la siega de la totalidad de las plantaciones, ya que se trata de una "situación excepcional" y de una plaga cuya evolución es "impredecible".

Carrillo, que es también propietario de cultivos de esta planta en Villares del Saz (Cuenca), ha señalado a Europa Press que lo que han pedido desde la asociación no es solo que se pueda segar lo que está afectado sino la totalidad de la cosecha ya que toda ella es susceptible de ser afectada, sin que esté restringido a ningún tipo de fecha, como hasta ahora. Y es que, según recuerda, de acuerdo a la normativa actual, tienen que dejar pendiente de siega hasta el 1 de octubre un 10% de sus plantaciones, lo que, a su juicio, supone "el riesgo" de que ese porcentaje no lo cosechen. De ahí que insista en que, "excepcionalmente", no se tenga en cuenta esta circunstancia por el efecto de la plaga.

Cree que, al igual que paso el pasado año por el tema de la sequía, este año también hay una circunstancia que es tan "grave" como la falta de agua, y esta es un plaga que se puede generalizar.

Para Carrillo se trata de una petición "racional", ya que si dejan ese 10% sin cosechar hasta el 1 de octubre, lo previsible es que "sea pasto de la plaga".

"Nosotros no hemos pedido a la Consejería poder cosechar las parcelas que ya están afectadas porque eso ya lo tenemos de acuerdo a la normativa actual sino que ante la posibilidad de que la plaga se extienda de manera generalizada, se autorice la siega de la totalidad de las plantaciones", ha subrayado.

Así, Carrillo ha incidido en la necesidad de que se "flexibilice" también la fecha de la lavanda que está afectada por la normativa agroambiental, según la cual, hasta el 1 de octubre deben dejar sin segar un 10% de la cosecha. Desde Anipam consideran que ante esta circunstancia "extraordinaria" de una plaga que ya ha afectado a grandes extensiones se tenga en cuenta su demanda para poder segar todo.

Unas declaraciones que se producen a raíz de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya autorizado el adelanto de la cosecha de lavanda en aquellas parcelas afectadas por el gusano Helicoverpa Armigera. Por su parte, y sin conocer aún las manifestaciones últimas del presidente de Anipam, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, a preguntas de los periodistas, aseguraba que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha ofrecido una respuesta "rápida, ágil y eficaz" que redunda en beneficio de los agricultores.

Sobre la plaga, Escudero ha apuntado que se están ultimando los informes técnicos que determinan la presencia de dicha plaga, informes que son la antesala de la resolución que les va a permitir dar esa autorización para adelantar la cosecha.

Escudero ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que desde el año 2017 ha implementado una ayuda agroambiental que ha supuesto que hasta ahora hayan sido algo más de 2 millones de euros los que han recibido los productores de estos cultivos.

Además, el delegado ha avanzado que desde el Gobierno regional también se está trabajando para que el cultivo de la lavanda tenga un tratamiento "excepcional" y "una prima superior". Un sector que no solo general empleo y cultura sino turismo, ha dicho.