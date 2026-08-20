Años 40, un amor tanstatlántico y vida cotidiana en 8 mm: Camarena recuperará un pasado filmado por Joaquín Fernandez

Antiguo metraje grabado por Joaquín Fernández en los 40 y 50, con más de 750 metros de imágenes inéditas del pasado del pueblo - EUROPA PRESS

CAMARENA (TOLEDO), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad de Camarena apunta a este mes de diciembre para poder entregar a sus vecinos el resultado de un trabajo de recuperación de centenares de metros de cinta grabada por Joaquín Fernández Perezagua hace 80 años, un testimonio del pasado de la localidad rescatado en el marco de las actividades por el 875 aniversario del primer vestigio documental del municipio.

Dentro del proyecto denominado 'Memoria Viva de Camarena: Digitalización y Puesta en Valor del Patrimonio Fílmico Rural (1940-1960)', impulsado por la Comisión Organizadora del 875 Aniversario de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento de Camarena.

Una iniciativa que además ha sido seleccionada en la convocatoria de Ayudas Sociales 2026 de la Fundación Eurocaja Rural, uno de los 32 proyectos que recibirá 3.000 euros para desarrollar la actividad.

Una ayuda que permitirá recuperar, limpiar, estabilizar y digitalizar en alta definición cerca de 750 metros de películas domésticas en formato 8 milímetros y super-8 grabadas en el municipio entre las décadas de 1940 y 1960.

Las películas recogen escenas de gran valor histórico, social y etnográfico, como labores agrícolas tradicionales, trabajos ya desaparecidos, procesiones, celebraciones populares, escenas de infancia, costumbres, vestimentas y momentos de la vida cotidiana de Camarena en la España rural de mediados del siglo XX.

El objetivo del proyecto es frenar el deterioro del celuloide, evitar la pérdida irreversible de este material y crear copias digitales que puedan conservarse, consultarse y difundirse sin dañar los originales.

"UN VERDADERO TESORO"

El nieto del circunstancial director de cine, Rafa Fernández López-Covarrubias, ha explicado en testimonio a Europa Press que el metraje que pone ahora a disposición de toda Camarena es "un verdadero tesoro" del que toda la familia era consciente en los últimos años.

"Hemos sabido siempre que estaba ahí, lo hemos guardado en cajitas", expresa, añadiendo que es gracias a los avances de la tecnología que puede rescatarse la voz de hace casi un siglo.

Con este proyecto de digitalización vinculado al aniversario de Camarena, se decidió que este era "un buen momento" de sacarlo a la luz para que todo el pueblo pudiera disfrutarlo.

Imágenes de la historia del pueblo, de su actividad principal, la agricultura, con personas en las eras trillando con bueyes o recolecciones de uva son algunos de los tesoros que afloran en la cinta.

"También imágenes de temas religiosos, comuniones, Corpus Christi o bodas", relata López-Covarrubias, que agrega que también hay "escenas familiares" en las que incluso él puede ver a antepasados de varias generaciones atrás.

UN FLECHAZO COMO MECHA

El origen de las grabaciones se remonta a los años 40 en Méjico, cuando su abuelo, natural del país al otro lado del Atlántico, llegó a Camarena buscando sus raíces.

Pero, pasado el 39, "ante la posibilidad de que España entrase en la II Guerra Mundial, recogieron todo y regresaron a Méjico".

Esa breve estancia en España sirvió para el flechazo: su abuelo conoció a su abuela y la semilla del amor germinó pese a su partida, lo que les mantuvo manteniendo una relación epistolar durante siete años de uno a otro lado del charco.

Hasta que, en el año 46, su abuelo regresa buscando a su enamorada, un viaje en el que "ya vino con la maquinita" que a la postre serviría como testigo del paso del tiempo.

"Y desde entonces se dedicó a grabar eventos. Hay grabaciones familiares de mis padres de pequeños, de abuelos, de bisabuelos, de mis tíos Joaquín y Ángel y muchas comuniones en las que siempre conocemos a alguien cercano", expresa.

Al extenderse el rumor de que la cámara existía, Joaquín, que así se llamaba, era reclamado en varios fastos locales, además de otras escenas como el Corpus Christi de Toledo

Ahora, gracias también a la aportación de la Fundación Eurocaja para su digitalización, se avanzará después del verano para poder presentar el resultado en el mes de diciembre del presente año.

LA VOZ DE LA ALCALDESA

La alcaldesa de Camarena, Sonia Seseña, en conversación con Europa Press, se felicita por el hecho de poder rescatar imágenes donde se podrán ver "oficios y escenas cotidianas de un pueblo que no se parece en nada al de ahora".

Además, confía en que tendrá la oportunidad incluso de "poder identificar antepasados en las grabaciones".

"Gracias a la familia Fernández López-Covarrubias por este trabajo de conservación, una forma cuidada de guardar las cosas de una manera muy sentida con su pueblo", ha afirmado la alcaldesa, que se felicita de poder hoy poner a disposición de todos los vecinos el testigo de una época pasada hace décadas para engrandecer su historia.

El arqueólogo local Rubén Pérez, parte importante del proyecto, asegura de su lado que las imágenes "ponen la piel de gallina".

Desvela incluso que el nieto de Joaquín dudaba del interés que pudieran tener las cintas. "Pero son una auténtica joya". "Cuando lo tengamos digitalizado, será un día de grandes emociones para toda la gente del pueblo".

El equipo de trabajo del 875 Aniversario de Camarena ha estado integrado por Rubén Pérez López, director de la Comisión Organizadora; y María Agudo Gómez, Clara Alonso Francisco, Daniel Cristóbal Morell, Rafael Fernández López-Covarrubias, Antonio Gómez López, María Gómez López, Laura López Agudo, Marina Palacios Palomino, Elena Pantoja Agudo, Ángeles Pérez Agudo, Esther Pérez Agudo, Alicia Sánchez López-Covarrubias y Julián Vega López.