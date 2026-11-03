ANPE C-LM reclama medidas para evitar acoso digital a profesores a través de 'curis' y otros medios

Archivo - Jóvenes con el móvil. - SAVE THE CHILDREN/PABLO BLÁZQUEZ - Archivo

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Castilla-La Mancha ha trasladado su preocupación ante la proliferación de casos de acoso digital a profesores a través del fenómeno de los denominados 'curis'. Publicaciones en redes sociales sobre el entorno próximo de los estudiantes, que en muchas ocasiones incluyencontenido vejatorios para los docentes.

El sindicato denuncia episodios relacionados con cuentas y contenidos difundidos en redes sociales que afectan a docentes de varios institutos de la región y que incluyen grabaciones, burlas, hostigamiento y utilización de su identidad sin autorización, según ha trasladado en un comunicado.

La denuncia del sindicato se une a las advertencias que había venido realizando sobre el "mal uso que se estaba haciendo de la Inteligencia Artificial" así como "conductas inapropiadas como: señalar, humillar o acosar al profesorado".

"Acciones, que no pueden justificarse como simples bromas ni normalizarse como parte del entorno digital en el que conviven nuestros jóvenes, puesto que, detrás de cada docente hay una persona, una familia y una trayectoria profesional que merecen respeto y protección", han advertido desde ANPE.

El sindicato ha reclamado medidas específicas por parte de la Consejería de Educación de la Junta, a través del establecimiento de una regulación específica de actuación frente al acoso digital, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos vejatorios contra docentes.

Asimismo, reclaman asesoramiento y respaldo jurídico y psicológico para los profesores afectados, con acompañamiento durante todo el procedimiento.

También solicitan intervención por parte de la Administración, inspección educativa, la Agencia Española de Protección de datos, la Policía Nacional y la Guardia Civil para la localización y retirada de esos contenidos digitales de las redes sociales y preservar las pruebas necesarias para investigar los hechos.

Finalmente, plantean la necesidad de campañas de educación digital y respeto a la profesión docente, dirigidas al alumnado y a las familias, que promuevan un uso responsable de las redes sociales.