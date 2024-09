ANPE y UGT no entienden "ni los motivos ni el momento" de la huelga de profesorado y reivindican su acuerdo con la Junta

ALBACETE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE y UGT, sindicatos que no secundarán la huelga del sector educativo convocada para este miércoles, 11 de septiembre, aseguran no entender "ni los motivos ni el momento" de la convocatoria porque las principales reivindicaciones que STE, CSIF y CCOO piden "están contempladas" en el acuerdo de mejoras que firmó ANPE y UGT hace 18 meses con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En declaraciones a Europa Press, el presidente regional de ANPE en Castilla-La Mancha, Martín Navarro, ha afirmado respetar a los sindicatos convocantes y ha defendido que hay un calendario de aplicación del acuerdo para la mejora educativa con el Gobierno regional que se está llevando a cabo y "en el que además está abierta la negociación en la que se puede adelantar mejoras de este acuerdo".

Además, ha explicado que durante este curso escolar se va a abrir un calendario de negociación para aportar medidas al segundo bloque de este acuerdo, porque, según ha recordado, el primer bloque del acuerdo de mejoras que firmó ANPE termina este curso 24-25 con las últimas medidas que se están implementando y las que se van a implementar en los próximos meses y se abre el periodo de negociación, como así ha sido trasladado por la Consejería, para llevar a cabo las medidas que debe contemplar ese segundo bloque.

"Entendemos que la huelga es la última herramienta, el último mecanismo que un sindicato tiene de presión contra una administración", ha enfatizado el presidente regional de ANPE, quien ha vuelto a defender que se están llevando a cabo medidas de mejora, y hay una orden que recientemente se publicó con la bajada de horas lectivas para los docentes de enseñanza media y otras medidas que llevan aparejadas y que se van a poner en marcha este curso.

Por todo ello, entiende que "no es el momento adecuado" para la huelga de profesorado y que "los motivos que se están argumentando son precisamente aquellas reivindicaciones que van contempladas en este acuerdo y que se están llevando a cabo", como otros acuerdos similares en otras comunidades autónomas del entorno de Castilla-La Mancha y que, además, "han sido firmados por estos sindicatos".

Martín Navarro cree que no va a haber un gran seguimiento de esta huelga por lo que le están trasladando desde los centros educativos que el sindicato está visitando.

UGT

También en declaraciones a Europa Press, Alfonso Jesús García Bravo, responsable de Enseñanza Pública de UGT de Castilla-La Mancha, ha coincidido con ANPE en que no es "el momento oportuno" para realizar una huelga de profesorado porque "se están produciendo importantes avances", gracias al acuerdo de mejora firmado con el Gobierno regional.

Un acuerdo que "está dando sus frutos", y por ello piensa el representante sindical que "no es el momento más adecuado" para hacer una huelga, mientras el acuerdo "se siga cumpliendo como hasta ahora" y mientras la Consejería esté abierta a dialogar para resolver otros temas pendientes que también afectan a la educación.

"Creemos que no va a haber una gran movilización, por los comentarios que nos están llegando desde los centros", ha dicho García Bravo, quien ha insistido en que "no hay motivos para hacer una huelga", precisamente ahora que "estamos mejor que hace dos años". "Eso no quita que también seamos reivindicativos con otras cuestiones que quedaron sin resolver en la firma de ese acuerdo, y con nuevos problemas que van surgiendo por la propia evolución del sistema educativo, como pueden ser cuestiones relacionadas con la inclusión educativa, para las que demandamos mayor inversión".

UGT también pide que se hagan mayores esfuerzos para mejorar las condiciones del profesorado de la FP, ante la implantación de la nueva FP Dual, y también reivindica que se elimine la contratación precaria con tercios de jornada o similares, que "lo único que consiguen es que haya docentes que estén trabajando a tiempo parcial, con salario muy inferior al salario mínimo interprofesional".

Finalmente, el representante sindical ha defendido que el acuerdo firmado con la Junta "en poco más de año y medio" se ha traducido "en bastantes mejoras" que están llegando a todos los docentes de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, ahora mismo se ha bajado una hora lectiva en todos los cuerpos docentes. "Actualmente, todos los docentes de Castilla-La Mancha tienen la menor carga lectiva en catorce años", ha apuntado.