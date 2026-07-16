El anteproyecto de ley de fomento de la actividad industrial de C-LM se abrirá a información pública desde este viernes

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TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Empresas del Gobierno regional ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto de ley de promoción y fomento de la actividad industrial de Castilla-La Mancha y ha dado publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, este periodo se abrirá este viernes, 17 de julio, y se extenderá por un plazo de 20 días hábiles.

El texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es), en el Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/) y en la Dirección General de Empresas todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/node/2082) o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.